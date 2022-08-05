وزارة التموين: تنفيذ مشروعات لوجستية وتجارية وسوق جملة  في بني سويف

أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة بني سويف خاصة،فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية وسوق جملة لإمداد المحافظة والمحافظات المحيطة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية من خضر وفاكهة مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وبيعها كما توفر هذه المشروعات فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوطين ونشر مشروعات تجارية ولوجستية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع المحافظات وباستثمارات من قبل الخاص.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان اليوم الجمعة أن عشماوي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني تفقدا عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تصلح لإقامة مشروعات كبري وتنموية في قطاع التجارة الداخلية حيث قام بزيارة منطقتين تجاريتين في وسط عاصمة المحافظة تصلحا لإنشاء منطقتين تجارية/ترفيهية لخدمة أهل المحافظة فضلا عن منطقتين أخريتين شرق المحافظة تصلحا لإقامة منطقة لوجستية وأخرى سوقا للجملة حيث تعتبر محافظة بني سويف من محافظات الصعيد الواعدة والجاذب لتلقي استثمارات تجارية/ لوجستية لما تتميز به من طبيعة زراعية وصناعية فهي محافظة ذات كثافة سكانية تقدر بـ مليون نسمة ويعمل معظم سكانها بأنشطة زراعية وصناعية.

الخطة الاستثمارية للتوسع في نشر أنشطة تجارية كثيفة العمالة

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار الخطة الاستثمارية التي تم إعدادها للتوسع في نشر أنشطة تجارية كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية لخلق فرص عمل ويكون من شأنها تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتوفير سلع متنوعة بأسعار عادلة كما تفقد عشماوي مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف تمهيدا لافتتاحه خلال أيام. جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قام خلال السنوات الخمس الماضية بطرح مجموعة من المشروعات التجارية واللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظات القاهرة الكبرى والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية وقنا والفيوم والبحيرة والسويس وغيرها من المحافظات الواعدة بغرض نشر أنماط تجارية جديدة وحديثة يكون لها أثر إيجابي في تسهيل عملية تداول السلع وضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص وتوفير سلع وخدمات تجارية وترفيهية بأسعار عادلة ونجح الجهاز في جذب استثمارات تتجاوز الـ 50 مليار جنيه لإنشاء مشروعات تجارية كبرى.