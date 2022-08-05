عاجل.. 10 جنيهات تراجع في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-8-2022

تراجع سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليفقد سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات، وبذلك يقلص المعدن الأصفر من مكاسب جلسة أمس حيث صعد في ختام التعاملات المسائية أمس بنحو 10 جنيهات إضافية بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال التعاملات حيث ارتفع في منتصف التعاملات الصباحية أمس بمقدار 5 جنيهات وفي نهاية التعاملات الصباحية ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات أخري، وانخفض بعدها 5 جنيهات وبعدها ارتفع سعر الذهب مرة أخري في بداية التعاملات المسائية بمقدار 15 جنيه وواصل الصعود قبل ختام التعاملات ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1075 جنيه.



سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢١: 1065 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ٢٤: 1217 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨: 913 جنيه

ارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٤: 712 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8520 جنيه.

سعر الذهب العالمي:

وسقط الملاذ الآمن خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الأخيرة، ليعمق خسائره بعيدًا عن مستويات الـ 1800 نقطة للأوقية.

ونزل الذهب إلى مستويات قرب الـ 1773 دولار للأوقية خاسرًا ما يقرب من 1%، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.86% ونزلت إلى مستويات الـ 1790.

جاءت بيانات التوظيف شديدة الإيجابية لتبرهن على قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى تماسك سوق العمل، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب وجعلها تتهاوى بما يقرب الـ 1% في اللحظات الحالية. حيث ترقب الجميع بيانات التوظيف الأمريكية للوقوف على مدى قوة وصحة الاقتصاد الأمريكي، الذي دخل في ربع ثاني من انكماش الناتج الإجمالي المحلي، وهي علامة فنية تؤكد دخول الاقتصاد في حالة من الركود.

سجل تقرير التوظيف القطاع الخاص إضافة 528 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 250 ألف وظيفة.

فيما سجل معدل البطالة 3.5%، وتوقع الخبراء أن يسجل 3.6% دون تغير عن القياس الأخير.

أما تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي فقد سجلت إضافة 471 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 230 ألف فقط، وارتفع متوسط الأجور في الساعة سنويًا بنسبة 5.2%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 0.79% لتستقر عند 2.697%، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة لسنتين بـ 0.8% لتسجل 3.0340% وكذلك ارتفعت عوائد سندات أجل 30 عامًا بنسبة 0.42% لتسجل 2.973%.

ويسجل مؤشر الدولار 105.78 أمام سلة من العملات الأجنبية مرتفعًا بـ 0.2% ويأتي ذلك بعد صعوده بقوة كبير في الربع الماضي حيث اخترق مستويات الـ 109.

يراقب المستثمرون عن كثب صحة الاقتصاد الأمريكي بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي.

نتيجة لذلك، يتوقع الكثير من مديري الأموال إصدارات البيانات القادمة المتعلقة بسوق العمل.

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين ملاحظاته في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023، في إشارة أخرى إلى أن البنك المركزي لا يرى ركودًا اقتصاديًا بعد.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.08 ريال.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 186.44 ريال.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.81 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38 درهم.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33 درهم.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42 دينار.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24 دينار.

اسعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06 دينار.

سعر الذهب اليوم في أمريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.73 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.64 دولار.

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.55 دولار.