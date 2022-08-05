عاجل - تسريب إعلان بن شرقي مع فريقه الجديد "صورة"

حصل نادي الجزيري الإماراتي على توقيع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق للانضمام بشكل رسمي إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمغربي بن شرقي مع مسؤولي نادي الجزيرة الإماراتي بقميص الفريق.

بن شرقي يوقع للجزيرة الإماراتي

ولم يعلن النادي الإماراتي حتي الآن تعاقده الرسمي مع بن شرقي عبر الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال ساعات.

تصريحات ميدو حزين

وكان ميدو حزين وكيل أعمال اللاعبين قد أكد أن بن شرقي تعاقد مع الجزيرة الإماراتي في يناير الماضي بعدما حصل على العديد من العروض الخليجية.

وقال حزين في تصريحات تليفزيونية: «بن شرقى كان يفاضل بين الجزيرة وأهلي دبي لكنه في النهاية اختار الجزيرة والإعلان سيكون خلال ساعات».

وأضاف: «راتب بن شرقي في الإمارات سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، ولو كان استمر في مصر كان سيوقع للأهلي».