الوظائف في أميركا ترتفع بـ528 ألف وظيفة في يوليو بشكل يفوق التوقعات



أفاد مكتب إحصاءات العمل في أمريكا الجمعة 5 آب أغسطس أن التوظيف في يوليو كان أفضل بكثير مما كان متوقعًا، مخالفًا الإشارات التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي يفقد قوته.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 528 ألف في الشهر وبلغ معدل البطالة 3.5%، مخالفًا التوقعات البالغة 258 ألف و3.6% على التوالي.

وارتفع نمو الأجور أيضًا، حيث قفز متوسط الأجر في الساعة 0.5% للشهر و5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتفاعلت الأسواق في البداية بشكل سلبي مع التقرير، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 120 نقطة.

وقاد الترفيه والضيافة الطريق في تحقيق المكاسب الوظيفية مع 96 ألف وظيفة، تليها الخدمات المهنية والتجارية بـ 89 ألفًا.

وأضافت الرعاية الصحية 70 ألفًا وزادت الرواتب الحكومية بمقدار 57 ألفًا.

تأثيرات بيان التوظيف الفورية

جاءت بيانات التوظيف شديدة الإيجابية لتبرهن على قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى تماسك سوق العمل، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب وجعلها تتهاوى بما يقرب الـ 1% في اللحظات الحالية. حيث ترقب الجميع بيانات التوظيف الأمريكية للوقوف على مدى قوة وصحة الاقتصاد الأمريكي، الذي دخل في ربع ثاني من انكماش الناتج الإجمالي المحلي، وهي علامة فنية تؤكد دخول الاقتصاد في حالة من الركود.

سجل تقرير التوظيف القطاع الخاص إضافة 528 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 250 ألف وظيفة.

فيما سجل معدل البطالة 3.5%، وتوقع الخبراء أن يسجل 3.6% دون تغير عن القياس الأخير.

أما تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي فقد سجلت إضافة 471 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 230 ألف فقط، وارتفع متوسط الأجور في الساعة سنويًا بنسبة 5.2%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 0.79% لتستقر عند 2.697%، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة لسنتين بـ 0.8% لتسجل 3.0340% وكذلك ارتفعت عوائد سندات أجل 30 عامًا بنسبة 0.42% لتسجل 2.973%.

ويسجل مؤشر الدولار 105.78 أمام سلة من العملات الأجنبية مرتفعًا بـ 0.2% ويأتي ذلك بعد صعوده بقوة كبير في الربع الماضي حيث اخترق مستويات الـ 109.

وسقط الملاذ الآمن خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الأخيرة، ليعمق خسائره بعيدًا عن مستويات الـ 1800 نقطة للأوقية.

ونزل الذهب إلى مستويات قرب الـ 1773 دولار للأوقية خاسرًا ما يقرب من 1%، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.86% ونزلت إلى مستويات الـ 1790.

يراقب المستثمرون عن كثب صحة الاقتصاد الأمريكي بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي.

نتيجة لذلك، يتوقع الكثير من مديري الأموال إصدارات البيانات القادمة المتعلقة بسوق العمل.

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين ملاحظاته في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023، في إشارة أخرى إلى أن البنك المركزي لا يرى ركودًا اقتصاديًا بعد.