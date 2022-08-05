عبر بوابة الفجر.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 وقواعد الترتيب

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها وهي الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وانتهت عمليات التصحيح التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي، من رصد درجات الطلاب، ما يؤكد قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنها ما بين 1 و7 أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الاوائل (قواعد الترتيب)

ومن قواعد ترتيب نتائج الطلاب في حالة تطابق أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل فب كل شعبة من شعب الثانوية العامة، سواء كانت (علمي علوم أو علمي رياضة أو الشعبة الأدبية).

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

الخطوة الأولى هي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الفجر» الإلكتروني (اضغط هنـــــــا).

الخطوة الثانية هي كتابة اسم الطالب رباعي.

الخطوة الثالثة هي كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الخطوة الرابعة هي اختيار الشعبة سواء كانت (علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي).

الخطوة الخامسة هي اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة السادسة هي كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

الخطوة السابعة هي كتابة رقم تليفون الطالب الخاص.

الخطوة الثامنة والأخيرة هي الضغط على أيقونة (سجل الآن) لتظهر لك النتيجة فورا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وانتهت عمليات التصحيح التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي، من رصد درجات الطلاب، ما يؤكد قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنها ما بين 1 و7 أغسطس الجاري.