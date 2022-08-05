بعد ظهورها بدقيقة.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر موقع الفجر

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في معرفة أدق التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يريدون الحصول عليها بسرعة البرق لكي يتخلصون من شعور القلق والزعر.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم عبر بوابة الفجر الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2022 خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات عبر موقعها، وهي على النحو التالي:-

- الدخول على بوابة الفجر الإلكترونية برقم الجلوس مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

التربية والتعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن جهتها، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بحد أقصى الأحد 7 أغسطس الجاري، وذلك وفقا لتصريحات سابقة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد أن النتيجة سيتم إعلانها الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

مؤشرات تنسيق الكليات لعام 2022

وشدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تنسيق الجامعات 2022 الذي يشغل بال طلاب الثانوية العامة 2022 في الوقت الحالي، سيتم حسابه بما تقدمه الوزارة من درجات إلى التعليم العالي، أى أنه لا يجب الحكم على امتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال البحث عن الدرجات الكاملة، ولكن على أن يكون الطالب في نسبة الـ10% العليا من الطلاب، فلم يعد يوجد ما يعرف بالـ100%.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة، أن قواعد تنسيق الجامعات 2022 للمرحلة الأولى لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات لعام 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر الإلكتروني فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الدخول مباشرة على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).