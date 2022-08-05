أسعار الذهب تعاود الانخفاض اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022.. وتجار فرصة للشراء

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في السوق المحلي مع هبوط أسعار الأوقية عالميا بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي عززت من قوة الدولار ما أدى إلى تراجع الذهب عالميا وانعكس على انخفاض سعره في مصر بنحو 10 جنيه في التعاملات المسائية مقارنة بأسعارها في التعاملات الصباحية، ما اعتبره التجار وأعضاء بالشعبة التجارية فرصة ذهبية للشراء حاليا حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيد من الارتفاعات بعد تلك الانخفاضات.

أسعار الذهب في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022:

فقدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة نحو 10 جنيه للجرام مقارنة بالمعاملات المسائية، بعدما خسر سعر الاوقية 1% من قيمته عالميا، واستمرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في الاستقرار لتصل الأسعار إلى الآتي

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1065 جنيه للبيع، و1050 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1217 جنيه للبيع، و1200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

1115.75 جنيه للبيع، و1100 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

912 جنيه للبيع، و900 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

608.5 جنيه للشراء و600 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ولا يفرض عليه أي مصنعية في مصر الان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 :

8250 جنيه للشراء و8400 جنيه للبيع.

تجار الذهب فرص جيدة للشراء:.

واعتبر عدد من تجار الذهب ان تراجع اسعار الذهب في مصر حاليا فرصة جيدة للشراء، إذا من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات جديدة في ظل استمرار صعود الدولار مقابل الجنيه، والتوترات السياسية بين أمريكا والصين ما يدعم من صعود سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب تهبط عالميًا 1%:

سقط الملاذ الآمن خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الأخيرة، ليعمق خسائره بعيدًا عن مستويات الـ 1800 نقطة للأوقية.

ونزل الذهب إلى مستويات قرب الـ 1773 دولار للأوقية خاسرًا ما يقرب من 1%، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.86% ونزلت إلى مستويات الـ 1790.

وكانت اسعار الذهب عالمي ارتفعت في التعاملات الصباحية عند أعلى مستوياتها في شهر قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها في وقت عزز فيه تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن الركود قيمة المعدن النفيس الذي يعد من الملاذات الآمنة ليبقى على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.42 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت الأسعار 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

كما لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات تذكر لتستقر عند 1805.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وزحف الدولار صعودا لكنه واجه مصاعب في تعويض خسائره بعد انخفاضه بأسرع وتيرة له منذ أسبوعين يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.3 بالمئة إلى 20.21 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2107.16 دولار. فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.14 دولار للأوقية في طريقه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.