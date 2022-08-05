هتظهر خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2022، شعور لا يُحسدون عليه طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم حيث ينتابهم حالة من التوتر والقلق، ترقبا لنتيجة الثانوية العامة 2022 التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهورها فور الانتهاء من تصحيح الاختبارت واعتمادها بشكل رسمي.

وحصلت "الفجر" على حقوق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تنشر "بوابة الفجر" الإلكترونية النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والانتهاء بشكل رسمي من أعمال تصحيح الإجابات ورصد الدرجات.

ويسعى جميع الآباء والأمهات إلى إلحاق أبنائهم بمراكز الدروس الخصوصية ولدى أشهر المعلمين في المواد المختلفة قبل بداية العام الدراسي آملين في ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وحصول أبنائهم على أكبر قدر من الدرجات التي تؤهل لحصد المجاميع والدراجات المرتفعة للالتحاق بكلية من كليات القمة.

وسنستعرض لكم متابعينا وزوارنا الكرام، فيما يلي، خطوات ورابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر الإلكترونية

ننشر خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط تسجيل الاسم ورقم الجلوس.

- الدخول بشكل مباشر على رابط بوابة الفجر الإلكترونية (اضغط هنـــــــا).

- يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميا.

- يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن جانبها، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بحد أقصى يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري، حسبما صرح به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن النتيجة سيتم إعلانها الأسبوع الأول من أغسطس.