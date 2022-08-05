عاجل.. جهود الوساطة المصرية لن تتوقف لوقف التصعيد على غزة

ذكرت مصادر مصرية مسئولة أن جهود الوساطة المصرية متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات.

الهدف والاتصالات مستمرة

وقالت المصادر أن الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة وترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام

مصر تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين

وأوضحت أن مصر تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء التصعيد الحالي بالقطاع والعمل على احتواء الموقف.