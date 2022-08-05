عاجل.. جهود الوساطة المصرية لن تتوقف لوقف التصعيد على غزة

أخبار مصر
القصف على قطاع غزة
القصف على قطاع غزة

ذكرت مصادر مصرية مسئولة أن جهود الوساطة المصرية متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات.

txt

"فتح": القصف الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني

txt

اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة

الهدف والاتصالات مستمرة

 

وقالت المصادر أن الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة وترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام 

مصر تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين 

 

وأوضحت أن مصر تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء التصعيد الحالي بالقطاع والعمل على احتواء الموقف.

الشعب الفلسطيني اسرائيل قطاع غزة القصف الاسرائيلى وقف التصعيد إسرائيل والفصائل الفلسطينية الوساطة المصرية

مواد متعلقة

"فتح": القصف الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني

اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة

شاهد.. لحظة قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة (فيديو)

قصف جوي إسرائيلي على مواقع تابعة لحركة حماس وسط غزة

الأكثر قراءة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الان

نتيجة الثانوية العامة 2022 | ننشر روابط الاستعلام وطريقة الحصول على درجات المواد الدراسية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت youm7

نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط سريع

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم قبل أي حد

نتيجتك هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط برقم الجلوس