هل تتلاقى الأرواح بعد الموت؟.. داعية يرد

قال الشيخ محمد أبوبكر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد- صلي الله عليه وسلم- أوصى باختيار الكفن وأن لا نقتصد فيه، مشيرا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفن في يمنية بيضاء أى ثوب مستورد، مستدلًا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إذا وليَ أحدُكم أخاه فلْيُحسنْ كفنَه ؛ فإنَّهم يُبعثونَ في أكفانِهم، ويتزاورونَ في أكفانِهم".

جميع أهل الرحمة يتلاقوا

وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "إني قريب"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن سيدنا أيوب الأنصاري ذكر أنه إذا قبضت نفس العبد، فإذا كان من أهل الرحمة، جميع أهل الرحمة يتلاقوا معه كما يلقون البشير في الدنيا.

أهل الرحمة يسألون الميت عن أحوال الناس

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن أهل الرحمة يسألون الميت عن أحوال الناس، ويقول بعضهم لبعض اصبروا أخاكم حتى يستريح، معقبا: "أهل الرحمة يسألون عن أبائهم وأولادهم وأخاهم".