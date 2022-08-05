الدولار يسجل أقوي ارتفاع أسبوعي أمام الجنيه ويصعد 17 قرشا

سجلت اسعار صرف الدولار اقوي ارتفاعات اسوبعية على مدار تعاملات الاسبوع الماضي أمام الجنيه المصري، حيث صعدت بقيمة 17 قرشًا.

ارتفاع سعر الدولار 17 قرشا:

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ان اسعار الدولار الرسمية سجلت ارتفاعات بقيمة 17 قرشا من مستويات 18.89 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، ليصل ينهاية تعاملات الاسبوع إلى مستويات 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم:

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

7.3 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات:

وكان البنك المركزي المصري اعلن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 بقيمة 7.3 مليار دولار مرجعا ذلك إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية نتيجة تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية التى تم سدادها بالكامل وارتفاع فاتورة واردات السلع في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج:

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022، مقابل نحو 23.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأضاف المركزي أن ارتافع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022.