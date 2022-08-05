نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت اليوم 5-8-2022 بالدوري الالماني

يقص نادي بايرن ميونخ شريط مباريات افتتاح الدوري الألماني عندما يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني في اللقاء الذي ينطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة، وهي المباراة التي تشهد الظهور الأول للسنغالي ساديو ماني في الدوري الألماني بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى العملاق البافاري طمعا في الحصول على أعلى أجر هناك كما حدث مع محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي ولذلك نجح في انتزاع 22 مليون يورو من النادي الألماني قبل انطلاق الدوري في الموسم الواحد وهو بالتالي أعلى من مانويل نوير حارس مرمى بايرن في الوقت الحالي.







يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على آينتراخت فرانكفورت بطموحات الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي من الدوري الألماني بعد تغيير جوليان ناجلسمان لقيادة تدريب الفريق في الوقت الحالي ورحيل هانز فليك إلى المنتخب الألماني ولذلك فإن ناجلسمان يسعى إلى كتابة التاريخ وسط كوكبة من النجوم حتى بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم.







واستعد بايرن ميونخ لمواجهة آينتراخت فرانكفورت من خلال الفوز بكأس السوبر الألماني على حساب لايبزيج عندما انتصر عليه بنتيجة 5-3 كان لساديو ماني أهم البصمات فيها ولذلك سيكون في تشكيل بايرن ميونخ الأساسي ضد آينتراخت فرانكفورت في وجود مولر وليروي ساني من أجل الضغط على دفاعات صاحب الأرض منذ أول دقيقة.









أما فريق آينتراخت فرانكفورت فإنه يتسلح بالأرض والجماهير من أجل تحقيق الفوز في هذه الليلة بعدما تابع مباراة بايرن ميونخ الودية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وخسرها الفريق الألماني بهدف نظيف لذلك يحاول تكرار نفس السيناريو مع المدرب جلاسنر بعدما كان قد اكتسح فريق ماجديبورج بخماسية في كأس ألمانيا من أجل الاستعداد بكل قوته للعملاق البافاري الذي سيكون محور الأحداث في هذه الليلة خاصة أن فرانكفورت من الأندية التي تجيد اللعب بشكل جماعي وقادرة على إحراج الكبار بدليل أنه سبق له الفوز على بايرن من قبل.

