نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت ليوم 5/8/2022 بالدوري

صدام ناري في مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت الليلة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الألماني والتي تشهد الظهور الثاني للسنغال ساديو ماني مع البايرن بعدما شارك لأول مرة في مباراة كأس السوبر الألماني التي توج بها الفريق لكنه يبدأ رحلة جديدة من أجل تحد أكبر بعد الرحيل عن ليفربول الإنجليزي وزمالة محمد صلاح بحثا عن الأعلى أجرا في العملاق البافاري ولذلك فإن مواجهة هذه الليلة ستكون خاصة على مستوى المدربين ما بين جوليان ناجلسمان وجلاسنر حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز بصرف النظر عن ظروف كل فريق قبل هذه القمة المبكرة.









وفاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني بعدما اكتسح فريق لايبزيج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لذلك يبحث عن انتصار عريض على كتيبة المدرب جلاسنر خاصة أن ناجلسمان كان قد خسر من مانشستر سيتي وديا بهدف دون مقابل وهو ما يعول عليه جلاسنر وفرانكفورت القادم من فوز مثير على ماجديبورج بخماسية في كأس ألمانيا.





موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت





تنطلق مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت





في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: نصير مزراوي ونيانزو كواسي وأوبامياكانو والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: سابيترز وفيدوفيتش وسيرجي جنابري.

خط الهجوم: ليروي ساني وتشوبو موتينج وساديو ماني.





تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام بايرن ميونخ





في حراسة المرمى: تراب

فيخط الدفاع: نديكا كقلب دفاع، توري، توتا.

خط الوسط: كوسيتش، رودي، سو، كناوف.

في خط الهجوم: بوري، كامادا، ليندستروم.









وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة ومقترحة بالنظر إلى مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت اليوم حيث المواجهة الفنية الخاصة لدى كل فريق في افتتاح مباريات بطولة الدوري الألماني المنتظر أن يكون مثيرا في هذا الموسم بالنظر إلى صفقات كثيرة عقدها كل فريق وعلى رأسها نادي بوروسيا دورتموند الذي يرغب في تطوير نفسه من أجل انتزاع اللقب من العملاق البافاري في هذه الليلة.

