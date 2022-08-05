نتيجة مباراة أرسنال كريستال بالاس اليوم 5/8/2022 بالدوري

تتجه الأنظار في هذه الليلة إلى ملعب سيلهرست بارك حيث مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 بين زملاء محمد النني وكتيبة المدرب باتريك فييرا الذي يخوض هذا اللقاء على أرضه طمعا في تحقيق الفوز الأول على مايكل أرتيتا الذي يتسلح بالتاريخ الكبير للجانرز في مواجهة منافسه الشرس ففي 26 مباراة من بطولة الدوري الإنجليزي، نجح الجانرز في الفوز 14 مرة مقابل 4 لقاءات لبالاس وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات ولذلك فإن أرتيتا وفييرا، وحسم التعادل بينهما في 8 مباريات وإن كان زملاء محمد النني قد سجلوا 48 هدفا مقابل 29 لأصحاب الأرض ولذلك فإن الجميع تتجه أنظاره إلى الدوري الإنجليزي في ظل متابعة وشغف كبير لدى المتابعين وانتظار الصفقات جابرييل جيسوس وزينتشينكو قادمين من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس





من المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وتنقل من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 باعتبارها صاحبة الاستديو التحليلي لافتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل أرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس





حراسة المرمى: أرون رامسديل.

في خط الدفاع: بن وايت وويليام صاليبا وجابرييل وزينتشينكو.

في خط الوسط: أوديجارد وجرانيت تشاكا ومحمد النني.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا وجابرييل خيسوس ومارتنيلي.





تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد أرسنال





في حراسة المرمى: باتلاند

في خط الدفاع: وارد وجوهي وأندرسن ومتشيل

في خط الوسط: كوياتي وماكرثر وشولو

في خط الهجوم: زاها وماتيتا وإيزي







واستعد أرسنال لمواجهة كريستال بالاس من خلال الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة ثم اكتساح إشبيلية بسداسية نظيفة وهو ما يجعل رفقاء محمد النني في مرحلة عالية من التنوع والروح المعنوية العالية فيما كان باتريك فييرا مع كريستال بالاس قد فاز على كوينزر بارك رينجرز بثلاثية نظيفة ثم انتصر على مونبلييه الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية كانت قوية كأقوى استعداد لانطلاق بطولة الدوري الإنجليزي 2023.

