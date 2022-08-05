"الآن NOW".. نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر دون انقطاع natega احصل على نتيجتك دلوقتي

نتيجة الثانوية العامة 2022، من أكثر كلمات البحث انتشارا خلال هذه الفترة حيث يبحث الطلاب عن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي، التي طال انتظارها كثيرا، حيث ظهرت معلومات جديدة حول الظهور ورابط الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو رقم الجلوس

ونتيجة الثانوية العامة هذا العام احتار الجميع بشأن موعد ظهورها، واختلط عليهم الأمر، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس، وجاء هذا بعد تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأنه يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة بلاسم ورقم الجلوس خلال 48 ساعة على الأكثر وقبل انتهاء اليوم السابع من أغسطس الجاري.

رابط مباشر دون انقطاع natega احصل على نتيجتك دلوقتي

ووفرنا لكم رابط مباشر دون انقطاع natega للحصول على نتيجتك دلوقتي، فور ظهوره واعتمادها رسميا، وعن نتيجة الثانوية العامة 2022 احصل عليها عبر الفجر

1- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجرهنـــــــــــــــــــــــا

2- اكتب الاسم بالتفصيل

3- اكتب رقم الجلوس المكون من 6 أرقام

4- اكتب البريد الإلكتروني

5- اكتب رقم التليفون المحمول أو المنزل

6- اضغط على سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة في اليوم السابع من أغسطس

وخلال منشور رسمي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية، أكد أن نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم إعلانها رسميا قبل انتهاء الأحد اليوم السابع من أغسطس 2022، وذلك بالتزامن مع تصريحات الوزير.

كيفية احتساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتم من خلال المجموع النهائي الكلي وهو 410 درجات عبر الخطوات التالية احتساب النسبة المئوية:

1- ضرب القيمة الرقمية في 100، على سبيل المثال أوجد النسبة المئوية لـ50 درجة من إجمالي 1250 درجات.

2- يكون الحل استخراج نسبة الدرجات في البداية من 50⁄1250 = 0.04.

3- يتم ضرب الناتج في 100 أي أن الناتج النهائي 4%.

نصائح الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- لا تستخدمون روابط مزيفة ولا تسيروا خلف الشائعات.

2- نتيجة الثانوية لعامة يتم ظهورها في القريب العاجل.

3- يجب إحضار رقم الجلوس فورا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها رسميا.

3- عدم التسرع للحصول على النتيجة خلال الساعات الأولى.

4- ادخل على رابط موقع الفجر الإلكتروني لتيسير عليك عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة سواء بالاسم أو رقم الجلوس.

5- يتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من أغسطس ول تتخطى اليوم السابع من الشهر نفسه فلا داعي من الادعاء بمعرفة بواطن الأمور لتشتيت الطلاب.

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلال التنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.

"الآن NOW".. نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر دون انقطاع natega احصل على نتيجتك دلوقتي