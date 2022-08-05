نتيجة مباراة ارسنال كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مباراة ارسنال كريستال
مباراة ارسنال كريستال بالاس

موقعة خارج كل التوقعات في مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم التي تجمع بين الفريقين اليوم ضمن لقاءات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية في لقاء قوي بين مايكل أرتيتا مدرب الجانرز الذي يحظى بأهمية خاصة لدى محمد النني الراغب في المشاركة بشكل أساسي في مباريات هذه الليلة ولذلك فإن أرتيتا سيلعب بشكل هجومي في ملعب سيلهرست من أجل التفوق على باتريك فييرا الباحث عن تحقيق الانتصار الأول رغم أن تاريخ مواجهات الفريقين لا يصب في صالح الجانرز وإن كانت الجماهير المصرية ستواجه بشكل خاص محمد النني من أجل متابعته في تشكيل أرسنال الأساسي اليوم الذي كان قد فاز على قد فاز على كريستال بالاس 14 مرة في تاريخ مباريات الفريقين.
 

 

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ويملك تشكيل أرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس عددًا من الأوراق الرابحة على رأسها زينتشينكو وجابرييل خيسوس القادمين من نادي مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية بجانب محمد النني وتشاكا وأوديجارد في وسط الملعب وإن كانت الأنظار ستكون مع محمد النني باعتبارهم ينتظرون تألقه مثلما حدث مع محمد صلاح في نادي ليفربول الذي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي
 


 


أما تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد أرسنال فسيعتمد على زاها وماتيتا وجوردان أيو في خط الهجوم مع المدرب باتريك فييرا من أجل تحقيق الفوز على أرضهم وبين جماهيرهم خاصة أنهم يأملون في إيقاف طوفان النتائج المميزة للجانرز في المباريات الودية بستة أهداف دون مقابل فيما كان نادي كريستال بالاس قد فاز على كوينزر بارك رينجرز بثلاثية نظيفة وعبر فريق مونبلييه الفرنسي بأربعة أهداف لهدفين ولذلك فإن كل الأمور متاحة بين الفريقين اليوم.
 


 


ويحظى الدوري الإنجليزي 2023 بمتابعة خاصة لدى كل عشاقه بصرف النظر عن مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم في البريميير ليج خاصة أن الجميع ينتظر على صفيح ساخن المواجهات القوية لليفربول ضد مانشستر سيتي من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم مع الصفقات الجديدة.
 

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