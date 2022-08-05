نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم 5/8/2022 في الدوري
يحل نادي الزمالك ضيفا على الجونة في لقاء قوي على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث من المقرر أن تكون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ما يكون في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية في موقعة بحث الفريق الأبيض عن الفوز الثامن على التوالي من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري المصري بعدما بات على بعد 12 نقطة فقط من أجل الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي أعاد ترتيب أوضاع البيت الأبيض في عهد مرتضى منصور وذلك في مواجهة طلعت يوسف المدير الفني للجونة الذي يجيد اللعب أمام الكبار ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يدور في هذه الموقعة لا سيما أن فيريرا رفع شعار عدم الاستهتار بمواجهات الدوري المتبقية مطالبا جميع اللاعبين بالقتال بصرف النظر عن المنافسة مع الأهلي والزمالك في الدوري المصري.
يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة أما الأهلي فهو في المركز الثالث برصيد 56 نقطة وهو ما يعني أن فيريرا في حالة فوزه فإنه سيعزز موقفه في المسابقة ويبقى على بعد 9 نقاط فقط من الفوز باللقب الغالي من بوابة عبور الجونة.
وفاز الزمالك قبل مواجهة الجونة على سموحة بهدفين نظيفين ثم فيوتشر بهدف نظيف ومن بعدها اكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي سجل فيها محمود عبد الرازق شيكابالا وإن كان تشكيل الزمالك الأساسي يعتمد على قوة سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو خاصة في الكرات الساقطة خلف المدافعين باستمرار من أجل تسجيل الأهداف.
أما نادي الجونة بقيادة طلعت يوسف فإنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لا سيما أنه في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد أن كان قد خسر من الأهلي بهدفين نظيفين ثم الإسماعيلي بثلاثية قبل أن يتعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق ومن أهم نجومه محمد نجيب وكريم طارق وإسلام عبد النعيم في ظل اعتماد طلعت يوسف على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.