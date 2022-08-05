نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم بالدوري

يستضيف استاد خالد بشارة مباراة الزمالك والجونة اليوم التي ستكون في إطار لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي بين مدربين كبيرين هما جوسفالدو فيريرا المدير الفني للنادي الأبيض في مواجهة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الساحلي بعد أن سحب فيريرا البساط من تحت أقدام ريكاردو سواريش مدرب الأهلي الموصوف بالضعيف فنيا وأصبح على أعتاب الفوز بلقب الدوري المصري في شهر أغسطس الجاري دون انتظار نتائج المنافسين فخلال 6 مباريات يكفيه الفوز في 4 منها والخسارة في 2 حتى يضمن تحقيق اللقب للعام الثاني وإن كان الموسم الماضي قد حققه باتريس كارتيرون ولذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يقدمه طلعت يوسف اليوم ومدى قدرته على إيقاف القطار الأبيض في هذا الموسم الذي يبدو أن عودة فيريرا كان بمثابة الإنقاذ للفريق من براثن التجارب السابقة التي كلفته الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وإن كان فيريرا سيهاجم بكل قوته من أول دقيقة حتى يضمن تسجيل هدف مبكر رغم أنه على مدار الموسم افتقد لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين مثل أشرف بن شرقي الذي أصبح في طريقه إلى الدوري الإماراتي وطارق حامد المنتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي محمد أبو جبل المنتقل إلى نادي النصر السعودي.





موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم





تنطلق هذه المواجهة في الساعة 9 مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة 10 مساء حسب توقيت مكة المكرمة وتنقل من خلال قناة أون تايم سبورتس.









أما عن ترتيب الدوري المصري فإن الزمالك في المركز الأول برصيد 66 نقطة بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة وجعله في المركز الثاني برصيد 59 نقطة بينما الأهلي توقف عند المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعد التعادل مع نادي فاركو ولذلك فإن فيريرا يحاول استغلال الحالة التي يمر عليها فريقه بعدما كان قد فاز على الأهلي في كأس مصر وتوج باللقب ولذلك سيضغط بكل قوته على كتيبة الجونة بقيادة طلعت يوسف من أجل تحقيق الثلاث نقاط.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة





في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود الونش

في خط الوسط: أحمد فتوح وسيد عبد الله نيمار ومحمد عبد الغني وإمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري.





تشكيل الجونة المتوقع أمام الزمالك





في حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: عمرو سعداوي وعمرو طارق ومحمد نجيب ومحمد عبد الجواد.

في خط الوسط: نور السيد وناصر ناصر وإسلام محارب ومحمود شبراوي وإسلام عبد النعيم.

في خط الهجوم: خالد قمر.









ويحتل نادي الجونة المركز الخامس عشر بعدما جمع 27 نقطة في الدوري المصري عقب الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل ثم الإسماعيلي بثلاثة أهداف قبل أن يتعادل مع البنك الأهلي.

