أسعار الدينار الكويتي ترتفع خلال تعاملات الاسبوع.. ويقترب من مستويات 63 جنيه

ارتفعت اسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات هذا الاسبوع مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه ليتقرب من مستويات 63 جنيه.

ارتفاع اسعار الدينار الكويتي في البنك المركزي 58 قرشا:

ارتفعت اسعار صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري على مدار تعاملات الاسبوع بقيمة 58 قرشا ليصل إلى مستويات 62.10 قرشا للشراء، و62.54 جنيه للبيع بنهاية الاسبوع مقابل 61.48 جنيه للشراء، و61.96 جنيه للبيع بداية تعاملات الاسبوع.

اسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك نهاية الاسبوع:

سجل في البنك الاهلي: 59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر:59.75 جنيه للشراء و62.30 جنيه للبيع.

سجل افي البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع.

سجل في البنم قطر الوطني: 57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع.

سجل في المصرف المتحد:57.78 جنيه للشراء و62.35 جنيه للبيع،

سجل في بنك الكويت الوطني: 58.58 جنيه للشراء و62.57 جنيه للبيع.

اسعار الدولار ترتفع 17 قرشا:

وجاءت ارتفاع اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار 17 قرشا:

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ان اسعار الدولار الرسمية سجلت ارتفاعات بقيمة 17 قرشا من مستويات 18.89 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، ليصل ينهاية تعاملات الاسبوع إلى مستويات 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم:

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

7.3 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات:

وكان البنك المركزي المصري اعلن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 بقيمة 7.3 مليار دولار مرجعا ذلك إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية نتيجة تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية التى تم سدادها بالكامل وارتفاع فاتورة واردات السلع في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية.