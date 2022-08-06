أسعار صرف اليورو اليوم السبت 9 أغسطس 2022

استقرت أسعار اليورو بالبنوك المصرية اليوم السبت 6 اغسطس 2022، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل في البنك المركزي سعر 19.39 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم السبت 6 اغسطس 2022:

سجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

اسعار اليورو ترتفع 8 قروش الاسبوع الماضي:

وأظهرت بيانات اسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي أن أسعار اليورو سجلت ارتفاعات الأسبوع الماضي بقيمة 8 قروش لتصل بنهايته إلى 19.39 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع مقابل 19.30 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع بداية تعاملاته.

أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم السبت 6 اغسطس 2022:

سجل الجنيه الاسترليني في بنك الامارات دبي الوطني: 23 جنيه للشراء و23.17 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر: 23.20 جنيه للشراء و23.32 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك الاهلي 23.02 جنيه للشراء و23.34 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

سجل الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك الاسكندرية: 23.02 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني في كريدي اجريكول بنك: 23 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك المصري الخليجي: 23.08 جنيه للشراء و23.38 جنيه للبيع.

اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 6 اغسطس 2022:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار بالبنوك اليوم السبت 5 اغسطس 2022 حيث جاء كالاتي:

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم:

سعر صرف الدولار في بنك الأهلى: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة: 19.09 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس: 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.06 جنيه للشراء بزيادة، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.