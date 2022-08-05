عاجل اسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022.. تراجعات جديدة

سجلت اسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 تراجعات بلغت 3 جنيه للجرام، مع عودة اسعار الذهب عالميا في نهاية تعاملات الاسبوعية للهبوط متأثرة بزيادة قوة الدولار بنسبة 0.91% لتصل إلى 1774.5 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:

سعر جرام الذهب في مصر عيار ٢١ ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:

وصل سعر عيار الذهب ٢١في ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 إلى 1067 جنيه من 1070 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:

وصل سعر عيار الذهب ٢٤في ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 بمصر إلى 1219.5 جنيه من 1222 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 18 ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:

وصل سعر عيار الذهب ١٨ ففي ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 بمصر إلى 914.5 جنيه من 917 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب في مصر عيار 14 ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:



وصل عيار ١٤ ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022 إلى 713 جنيه من 706 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022:



جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8536 جنيه من مستويات 8560 جنيه.

اسعار الذهب عالميا تتراجع في ختام تعاملات اليوم :

راجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من توقعات المحللين، ما قد يدعم استمرار الرفع القوي لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن الاقتصاد أضاف 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.

لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب في إجمالي الأسبوع، بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.

وأطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية، في إطار الرد على زيارة "بيلوسي" للجزيرة هذا الأسبوع.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.80% أو ما يعادل 14.50 دولار ليصل إلى 1792.40 دولار للأوقية، وتراجع سعر العقود الفورية 0.91% إلى 1774.95 دولار للأوقية

لكن عقود المعدن النفيس حققت مكاسب تبلغ 0.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.8% عند 106.555 نقطة في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.