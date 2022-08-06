ON Line شغال وسريع.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

لم يبق سوى ساعات على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر، إذ تدخل الفترة المحددة لإعلان النتيجة من وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمتارها الأخيرة.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر كان قد صرّح أكثر من مرة بأن نتيجة الثانوية العامة ستكون بين أيدي الطلاب في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس/آب.

شغال وسريع.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأفادت صحف محلية نقلًا عن مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة من المنتظر أن تتاح للطلاب على الموقع الرسمي التابع للوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022 في مصر.. طريقة الترتيب

وكان أولياء الأمور ينتظرون إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يومي الأربعاء أو الخميس الماضيين، غير أن الوزير خرج للتوضيح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا إن كل ما يتردد عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة غير صحيح.

وكتب شوقي أن نتيجة الثانوية سيتم الإعلان رسميًا عنها قبل انتهاء يوم الأحد 7 أغسطس/آب 2022، وذلك بالتزامن مع تصريحات الوزير المتلفزة بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل انتهاء يوم الأحد 7 أغسطس 2022.

وأضاف: "لا داعي للادعاء بمعرفة بواطن الأمور بشأن إعلان النتيجة. نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أقل من 48 ساعة وقبل انتهاء الأحد 7 أغسطس/آب".

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على شبكة الإنترنت لن يكون مطلوبًا من الطالب سوى تسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة موضحة بها حالة الطالب سواء كان ناجحًا أو راسبًا أو مؤهلًا لدخول الدور الثاني.

وفي حالة نجاح الطالب تظهر درجات كل مادة على حدة، ويمكن للطالب احتساب مجموع درجات المواد للحصول على النسبة المئوية.

شغال وسريع.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

ويعد المعيار الأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 هو درجات الطالب في المواد والمجموع الكلي.

وفي حال تساوي أكثر من طالب في درجات المواد والمجموع الكلي يتم الترتيب أبجديًا.

ويتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة سواء القسم العلمي علوم أو رياضة إلى جانب الشعبة الأدبية.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور طرحها على بواب خرج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أعلن منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوى عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن موعد الإعلان الرسمى عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وأضاف مؤخرآ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا داعى لأثارة الجدل والاجتهادات والشائعات حول موعد أعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقد قال شوقى أن كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد لديه أى مصداقية



رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا

وقد أشار وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقى إلى أن كنترولات الثانوية العامة مازالت تواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات وذلك استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الأول من أغسطس مشيرة إلى أن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكترونى دون تدخل أى عنصر بشرى.

يذكر أنة عدد الطلاب الذين تقدموا لاداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة وذلك للشعبتين العلمية والأدبي وقد انتهى طلاب الثانوية العامة أول أمس الخميس من ماراثون الامتحانات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا



يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس حيث تعمل بوابة الفجر على إتاحة رابط سريع عبر موقعها الإلكتروني يمكن الطلاب من خلالة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك لتقليل التوتر والضغط النفسي علي الطلاب وذلك من خلال الضغط على الرابط التالى



رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا



بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجلوس:

1- الدخول عبر موقع بوابة الفجر.

2- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

3- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

4- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

5- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

6- الضغط على زر الاستعلام.

7- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وأعلان جدول امتحانات الدور الثانى

سبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 30 من الشهر ذاتة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنة سيؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وقد أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه جارى العمل على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 والاستعداد للتظلمات وأيضا طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في تصريحات سابقه له إلى أن التصحيح الإلكتروني لا يتدخل به عنصر بشري مشيرا إلى أن التظلمات ليست لها فائدة مع وجود التصحيح الإلكتروني وتابع ده لو الناس عايزة نصيحتي ولكن التظلم حق للطلاب".

txtنتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس رابط مباشر

txtنتيجة الثانوية العامة 2022.. بوابة الفجر تنشرها فور اعتمادها رسميًا

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