محمد غنيم: تجديد الخطاب الديني بإعمال العقل دون المساس بالثوابت (فيديو)

توك شو
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، إن بعض الفقهاء قديمًا وضعوا فرعيات في الخطاب الديني تستند إلى نظرتهم في إطار معارفهم، ولا تتمتع بنظرة شمولية، مضيفًا أن بعض الأفكار أيضًا كانت تخدم الوالي الأموي.

يمكن مناقشة الفقة

وأوضح الدكتور محمد غنيم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه توجد ثوابت في الدين الإسلامي لا تمس، أما الفقه فيمكن مناقشته وتجديده.

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الخطاب الديني ومشكلات المجتمع المصري

وأردف رائد زراعة الكلي، أنه يجب أن يخاطب الخطاب الديني مشكلات الحياة المصرية من خلال مكارم الأخلاق، مشيرا إلى أن تجديد الخطاب الديني يتحاج إلى مجهود من الإعلام ورجال الدين من أجل إعمال العقل دون المساس بالثوابت.

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