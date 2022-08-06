بعد قليل | رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم 7 أغسطس الجاري، وللحصول علي النتيجة يقوم الطالب بالدخول علي موقع الفجر وتسجيل الإسم ورقم الجلوس أو عبر بوابة وزارة التربية والتعليم.

شهدت الساعات الماضية تزايد معدلات البحث علي مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، وذلك بعد إعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، لنتيجة الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2021-2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، مشيرًا إلي إنه سيتم إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وإتاحتها في المدارس يوم الأحد.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022

وتابعت المصادر، أن مؤشرات نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، مبشرة لجميع الطلاب في الصف الثالث الثانوي للقسم العلمي والأدبي، لافتة إنه سيتم تفعيل ارابط وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

رابط الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

ونقدم لكم خطوت الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم وإتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة 3 ثانوي الدور الأول في جميع المحافظات وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي بوابة مركز المعلومات.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة بوابة الثانوية العامة 2022.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم تحديد التخصص ( علمي – أدبي ).

خامسًا: ثم النقر علي كلمة عرض النتيجة.

سادسًا: الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة أمامك.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات.. طرق وخطوات الإستعلام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتي تعقد خلال أغسطس الجاري، وكذلك جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 للدور الثاني للمكفوفين بالعلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما حددت الوزارة آليات وضوابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.