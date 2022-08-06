عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط على بوابة الفجر.. ترقبوا

لا صوت يعلو فوق صوت اوائل الثانوية العامة 2022، وأظهرت نتيجة الثانوية العامة تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة، واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 ظهر اليوم السبت الموافق 6 أغسطس وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة ظهر أمس الجمعة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط على بوابة الفجر.. ترقبوا

والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الأسبوع بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات يكون عبر الدخول على هذا الدخول على الرابط أضغط هنــــــــــــــــــــــــا.

الثانوية العامة مباشر

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن باقي تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 10صباحًا من خلال صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط على بوابة الفجر.. ترقبوا

ومن أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط: https://natiga.elfagr.org/

قم بإدخال رقم جلوس الخاص بك في الثانوية العامة 2022، ثم ستظهر نتيجة الثانوية فور إدخال رقم الجلوس.

والجدير بالذكر أنه سوف تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 درجات كل مادة وليست أي نسبة مئوية، ويمكن أن يعرف الطالب حالته سواء كان ناجحًا أم راسبًا، كما سيتم ظهور المواد التي يرسب فيها الطالب لدخولها امتحانات الدور الثاني، ويبلغ المجموع الكلى لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2022، 410 درجة.

وأكدت التقارير أن النتيجة أوشكت على الظهور وأنه تم تجميعها بشكل رسمي في الكونترول وأنها على وشك الإعلان سيتم اعتمادها ثم نشرها فورًا على الإنترنت.

ومن جانبه فاجأ وزير التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالفعل”.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وقرر وزير التربية والتعليم ان يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاص بإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.

ولا شك في أن الجماهير التي تتابع موقعنا من بينهم طلبة الثانوية العامة 2022 ومن بينهم أهالي آباء وأمهات لطلبة للثانوية العامة مما دفعنا لمحاولة توفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقعنا وساعدتهم في البحث عنها.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم مجانا أمام أبنائنا الطلبة كما ان هناك بعض المواقع والمنصات التي تقوم بنشر النتيجة فور إعلانها.