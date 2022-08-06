لم تسرب.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من وزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة هو الشغل الشاغل للعديد والكثير من الآباء والأبناء خلال الساعات القليلة الماضية.

ويبحث آلاف الطلبة حاليًا على رابط مباشر يظهر نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسبق أن صرح الدكتور طارق شوقي في وقت سابق أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من وزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكدت التقارير أن النتيجة أوشكت على الظهور وأنه تم تجميعها بشكل رسمي في الكونترول وأنها على وشك الإعلان سيتم اعتمادها ثم نشرها فورًا على الإنترنت.

ومن جانبه فاجأ وزير التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالفعل”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

وقرر وزير التربية والتعليم ان يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاص بإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.

وعلى الرغم من أن موقع “الدوري المصري” هو موقع رياضي بحت إلا أنه لا ينسى مثل هذا الجانب الاجتماعي ويحاول مساعدة الطلبة والطالبات الذين ينتظرون نتيجتهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من وزير التعليم

ولا شك في أن الجماهير التي تتابع موقعنا من بينهم طلبة الثانوية العامة 2022 ومن بينهم أهالي آباء وأمهات لطلبة للثانوية العامة مما دفعنا لمحاولة توفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقعنا وساعدتهم في البحث عنها.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم مجانا أمام أبنائنا الطلبة كما ان هناك بعض المواقع والمنصات التي تقوم بنشر النتيجة فور إعلانها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويقدم لكم موقع الدوري المصري الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي هي على النحو التالي:

* نبدأ بالدخول على الرابط التالى https://natiga.elfagr.org/ على الرابط أو نسخه ووضعه في متصفح جديد مع العلم أنه سيتم تنشيطه فور اعتماد النتيجة.

* ثم يدخل الطالب رقم جلوسه الذي أدى به امتحانات الثانوية العامة وستظهر له تفاصيل النتيجة.

* الخطوة الثالثة تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

* خلال النتيجة تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من وزير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثـانوية العامة 2022

ماذا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021-2022؟

بعد الحصول على النتيجة ومعرفة الدرجات سيتجه بعدها بأيام الطلبة والطالبات إلى مرحلة التنسيق الذي سيتم تقسيمها كالعادة إلى عدة مراحل حسب المجموع.

وستبدأ الكليات في تحديد المجاميع التي ستقبل من خلالها الطلبة للعام الدراسي الجديد على أن يختار كل طالب حسب رغباته الكلية التي يريد دخولها.

ومن المقرر أن ينتظر الطلبة رد موقع التنسيق بعدها بأيام وتحديد الكليات التي تم قبولهم فيها.

أوائل الثانوية العامة 2022

اوائل الثانوية العامة 2022 تم اختيارهم من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، ولا يقل عدد أوائل الثانوية العامة 2022 في كل شعبة عن 10 طلاب من الحاصلين على اعلى الدرجات على مستوى الجمهورية

اوائل الثانوية العامة 2022 سيكونوا الأكثر حظا في دخول الجامعات الحكومية والأهلية والدولية، وسوف يحصلون على المنح الجامعية تكريما لتفوقهم.

اوائل الثانوية العامة 2022 سوف تحرص وزارة التربية والتعليم، على تكريمهم، كما ستهتم الدولة جدا بهم وسترعاهم أثناء حياتهم الجامعية رعاية كاملة

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثناء 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة 2022، من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي على الكليات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2022، كما سيتم إعفاء أوائل الثانوية العامة 2022 من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية