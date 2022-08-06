تنسيق الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي.. اعرف مؤشرات 2022
تنسيق الثانوية العامة 2021 يتزايد البحث عليها، وسط قلق وترقب ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث من المقرر ظهورها اليوم السبت الساعة 10 صباحا، ويستمر بحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 علمي وأدبي.
احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر
في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، توفر بوابة الفجر لطلاب الثانوية العامة رابطا سهلا ومفعلا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك فور اعتمادها من الوزارة مباشرة.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية بشكل مسبق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر.. من هنا
- كتابة البيانات التالية: (الاسم، ورقم الجلوس، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل).
- الضغط على أيقونة "سجل الآن".
- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.
- إذا كان الطالب ناجحا سيدخل الكلية من خلال التنسيق المتاح.
- في حالة كان رسوب الطالب يستعد لامتحانات الدور الثاني المقرر عقدها في 20 أغسطس المقبل.
- الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر يتم عقب اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس
نبدأ بالدخول على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/.
ثم يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.
تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.
تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،
يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
أيضا المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر
تنسيق الثانوية العامة 2021 علمي علوم/ علمي رياضة المرحلة الأولى:
طب المنصورة
386
طب الإسكندرية
382
طب الزقازيق
382
طب طنطا
381
طب كفرالشيخ
381
طب القاهرة
380
طب بورسعيد
379
طب عين شمس
378
طب أسنان المنصورة
378
طب المنوفية بشبين الكوم
378
هندسة بترول وتعدين السويس
378
طب فاقوس
37
طب بنها
377
طب حلوان
376
طب أسنان المنوفية
376
طب قناة السويس بالإسماعيلية
375
طب سوهاج
375
طب الفيوم
374
طب أسنان طنطا
37
طب السويس
374
طب أسنان الزقازيق
374
طب أسنان الإسكندرية
373.5
طب أسيوط
373
طب بني سويف
373
طب المنيا
373
طب أسنان كفرالشيخ
373
طب الوادي الجديد
372
طب أسنان القاهرة
372
طب أسنان عين شمس
372
طب أسوان
372
طب أسنان السويس
371
طب أسنان الفيوم
371
طب أسنان جنوب الوادي
371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
371
طب أسنان المنيا
370
طب أسنان أسيوط
370
طب أسنان بني سويف
370
علاج طبيعي كفرالشيخ
368
علاج طبيعي بنها
367
صيدلة سوهاج
367
صيدلة جنوب الوادي
367
صيدلة المنصورة
367
صيدلة طنطا
366
صيدلة دمنهور
366
علاج طبيعي القاهرة
366
علاج طبيعي السويس
366
صيدلة الزقازيق
366
صيدلة المنوفية
365
صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ
365
علاج طبيعي بني سويف
365
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
364
علاج طبيعي جنوب الوادي
363
صيدلة بورسعيد
364
صيدلة القاهرة
364
صيدلة الإسكندرية
364
صيدلة أسيوط
364
صيدلة عين شمس
363.5
صيدلة الفيوم
363
صيدلة مدينة السادات
363
صيدلة حلوان
363
صيدلة المنيا
363
صيدلة بني سويف
363
هندسة القاهرة
356
هندسة المنصورة
355
هندسة دمياط
354
هندسة عين شمس
349
هندسة الإسكندرية
347
هندسة طنطا
344
هندسة كفرالشيخ
342
هندسة الزقازيق
341
هندسة المنوفية بشبين الكوم
340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
340
هندسة بورسعيد
338
هندسة حلوان
336
هندسة بنها
335
هندسة السويس
334
هندسة بنها بشبرا
333
هندسة سوهاج
332
هندسة حلوان بالمطرية
331
هندسة بني سويف
329
هندسة الفيوم
329
تنسيق الثانوية العامة 2021 أدبي المرحلة الأولى:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
352
ألسن كفرالشيخ
350
سياسة واقتصاد السويس
349
سياسة واقتصاد بني سويف
344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
ألسن عين شمس
340
إعلام القاهرة
339
ألسن الفيوم
339
إعلام المنوفية
336
ألسن بني سويف
335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
ألسن المنيا
333
ألسن أسوان
333
آثار الزقازيق بصان الحجر
332
ألسن سوهاج
332
ألسن الأقصر
331
إعلام بني سويف
330
آثار دمياط
330
آثار عين شمس
329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق
329
آثار القاهرة
328
إعلام جنوب الوادي
326
آثار الفيوم
325
آثار ولغات مطروح
325
آثار أسوان
324
آثار الأقصر
323
آثار سوهاج
322
الإعاقة والتأهيل بني سويف
321
آثار جنوب الوادي
321
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
321
تربية الإسكندرية
318
تربية الزقازيق
317
تربية عين شمس
316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
315
حقوق سوهاج
315
تربية بورسعيد
314
آداب العريش
314
تربية المنصورة
312
تربية طنطا
311
تربية بنها
310
آداب القاهرة
308
فنون جميلة (فنون) حلوان
307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
307
تربية دمنهور
306
تربية المنيا
305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق
304
تربية كفرالشيخ
303
تربية المنوفية بشبين الكوم
303
تربية حلوان
302
فنون جميلة (فنون) المنصورة
300
آداب عين شمس
300
تربية مطروح
300
تربية سوهاج
299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
299
تربية طفولة مبكرة بورسعيد
298
تجارة القاهرة
298
تربية مدينة السادات
297
تربية جنوب الوادي
296
آداب الإسكندرية
295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
295
تربية بنات عين شمس
295
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد
294
تربية طفولة مبكرة المنصورة
294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
293
تجارة دمياط
293
تربية الفيوم
293
تجارة المنصورة
292
آداب حلوان
292
تجارة عين شمس
292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية
291
تجارة الإسكندرية
291
تجارة وإدارة أعمال حلوان
290
آداب بنها
290
حقوق بورسعيد
290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
289
آداب المنصورة
289
تجارة الزقازيق
289
تربية أسيوط
289
تجارة جنوب الوادي
287
تربية (طفولة) طنطا
287
تربية طفولة مبكرة المنوفية
287
تربية بني سويف
286
تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ
286
فنون جميلة (فنون) أسيوط
286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية
285
حقوق دمياط
285
تربية السويس
284
تربية نوعية الزقازيق
284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها
284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
283
آداب بورسعيد
283
آداب انتساب موجه القاهرة
282
فنون جميلة (فنون) المنيا
282
تربية نوعية القاهرة
282
تربية طفولة مبكرة أسيوط
282
تجارة بورسعيد
282
دار العلوم القاهرة
281
تربية (طفولة) الإسكندرية
281
آداب الزقازيق
281
آداب بنات عين شمس
281
تربية (طفولة) عين شمس
281
آداب طنطا
280
آداب وعلوم إنسانية السويس
280
تجارة كفرالشيخ
280
تجارة بنها
280
تربية (طفولة) كفرالشيخ
280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
280
تجارة انتساب موجه القاهرة
280
تربية طفولة مبكرة القاهرة
279
تربية نوعية طنطا
279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
279
آداب دمياط
279
تجارة أسوان
279
فنون جميلة (فنون) الأقصر
278
آداب انتساب موجه عين شمس
278
تربية رياضية بنات بنها
278
تربية نوعية الإسكندرية
278
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
278
آداب المنوفية بشبين الكوم
277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
277
تربية طفولة مبكرة دمنهور
277
آداب انتساب موجه الإسكندرية
277
آداب الوادي الجديد
276
حقوق المنيا
276
آداب كفرالشيخ
276
تجارة العريش
276
تربية طفولة مبكرة الفيوم
276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
275
تربية دمياط
275
تجارة طنطا
27
آداب الفيوم
275
تربية جنوب الوادي بالغردقة
275
تربية طفولة مبكرة المنيا
274
آداب أسوان
274
آداب دمنهور
274
تجارة دمنهور
274
تجارة انتساب موجه عين شمس
274
تجارة المنوفية بشبين الكوم
274
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
273
تربية طفولة مبكرة بني سويف
273
آداب انتساب موجه حلوان
273
تجارة السويس
273
تربية طفولة مبكرة مطروح
273
آداب انتساب موجه بنها
272
حقوق القاهرة
272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية
272
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان
272
تربية نوعية المنصورة
272
تربية نوعية كفرالشيخ
271
آداب انتساب موجه المنصورة
271
تجارة بني سويف
270
تجارة مدينة السادات
270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
270
حقوق عين شمس
270
تجارة سوهاج
270
آداب سوهاج
270
تربية نوعية بوسعيد
270
تجارة أسيوط
270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
270
تربية نوعية عين شمس
270