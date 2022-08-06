تنسيق الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي.. اعرف مؤشرات 2022

تنسيق الثانوية العامة 2021 يتزايد البحث عليها، وسط قلق وترقب ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث من المقرر ظهورها اليوم السبت الساعة 10 صباحا، ويستمر بحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 علمي وأدبي.

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، توفر بوابة الفجر لطلاب الثانوية العامة رابطا سهلا ومفعلا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك فور اعتمادها من الوزارة مباشرة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية بشكل مسبق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر.. من هنا

- كتابة البيانات التالية: (الاسم، ورقم الجلوس، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل).

- الضغط على أيقونة "سجل الآن".

- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.

- إذا كان الطالب ناجحا سيدخل الكلية من خلال التنسيق المتاح.

- في حالة كان رسوب الطالب يستعد لامتحانات الدور الثاني المقرر عقدها في 20 أغسطس المقبل.

- الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر يتم عقب اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نبدأ بالدخول على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/.

ثم يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

أيضا المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

تنسيق الثانوية العامة 2021 علمي علوم/ علمي رياضة المرحلة الأولى:

طب المنصورة

386

طب الإسكندرية

382

طب الزقازيق

382

طب طنطا

381

طب كفرالشيخ

381

طب القاهرة

380

طب بورسعيد

379

طب عين شمس

378

طب أسنان المنصورة

378

طب المنوفية بشبين الكوم

378

هندسة بترول وتعدين السويس

378

طب فاقوس

37

طب بنها

377

طب حلوان

376

طب أسنان المنوفية

376

طب قناة السويس بالإسماعيلية

375

طب سوهاج

375

طب الفيوم

374

طب أسنان طنطا

37

طب السويس

374

طب أسنان الزقازيق

374

طب أسنان الإسكندرية

373.5

طب أسيوط

373

طب بني سويف

373

طب المنيا

373

طب أسنان كفرالشيخ

373

طب الوادي الجديد

372

طب أسنان القاهرة

372

طب أسنان عين شمس

372

طب أسوان

372

طب أسنان السويس

371

طب أسنان الفيوم

371

طب أسنان جنوب الوادي

371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية

371

طب أسنان المنيا

370

طب أسنان أسيوط

370

طب أسنان بني سويف

370

علاج طبيعي كفرالشيخ

368

علاج طبيعي بنها

367

صيدلة سوهاج

367

صيدلة جنوب الوادي

367

صيدلة المنصورة

367

صيدلة طنطا

366

صيدلة دمنهور

366

علاج طبيعي القاهرة

366

علاج طبيعي السويس

366

صيدلة الزقازيق

366

صيدلة المنوفية

365

صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ

365

علاج طبيعي بني سويف

365

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

364

علاج طبيعي جنوب الوادي

363

صيدلة بورسعيد

364

صيدلة القاهرة

364

صيدلة الإسكندرية

364

صيدلة أسيوط

364

صيدلة عين شمس

363.5

صيدلة الفيوم

363

صيدلة مدينة السادات

363

صيدلة حلوان

363

صيدلة المنيا

363

صيدلة بني سويف

363

هندسة القاهرة

356

هندسة المنصورة

355

هندسة دمياط

354

هندسة عين شمس

349

هندسة الإسكندرية

347

هندسة طنطا

344

هندسة كفرالشيخ

342

هندسة الزقازيق

341

هندسة المنوفية بشبين الكوم

340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

340

هندسة بورسعيد

338

هندسة حلوان

336

هندسة بنها

335

هندسة السويس

334

هندسة بنها بشبرا

333

هندسة سوهاج

332

هندسة حلوان بالمطرية

331

هندسة بني سويف

329

هندسة الفيوم

329

تنسيق الثانوية العامة 2021 أدبي المرحلة الأولى:



اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

352

ألسن كفرالشيخ

350

سياسة واقتصاد السويس

349

سياسة واقتصاد بني سويف

344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

ألسن عين شمس

340

إعلام القاهرة

339

ألسن الفيوم

339

إعلام المنوفية

336

ألسن بني سويف

335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

ألسن المنيا

333

ألسن أسوان

333

آثار الزقازيق بصان الحجر

332

ألسن سوهاج

332

ألسن الأقصر

331

إعلام بني سويف

330

آثار دمياط

330

آثار عين شمس

329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

329

آثار القاهرة

328

إعلام جنوب الوادي

326

آثار الفيوم

325

آثار ولغات مطروح

325

آثار أسوان

324

آثار الأقصر

323

آثار سوهاج

322

الإعاقة والتأهيل بني سويف

321

آثار جنوب الوادي

321

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد

321

تربية الإسكندرية

318

تربية الزقازيق

317

تربية عين شمس

316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

315

حقوق سوهاج

315

تربية بورسعيد

314

آداب العريش

314

تربية المنصورة

312

تربية طنطا

311

تربية بنها

310

آداب القاهرة

308

فنون جميلة (فنون) حلوان

307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

307

تربية دمنهور

306

تربية المنيا

305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

304

تربية كفرالشيخ

303

تربية المنوفية بشبين الكوم

303

تربية حلوان

302

فنون جميلة (فنون) المنصورة

300

آداب عين شمس

300

تربية مطروح

300

تربية سوهاج

299

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

299

تربية طفولة مبكرة بورسعيد

298

تجارة القاهرة

298

تربية مدينة السادات

297

تربية جنوب الوادي

296

آداب الإسكندرية

295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

295

تربية بنات عين شمس

295

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد

294

تربية طفولة مبكرة المنصورة

294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

293

تجارة دمياط

293

تربية الفيوم

293

تجارة المنصورة

292

آداب حلوان

292

تجارة عين شمس

292

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية

291

تجارة الإسكندرية

291

تجارة وإدارة أعمال حلوان

290

آداب بنها

290

حقوق بورسعيد

290

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

289

آداب المنصورة

289

تجارة الزقازيق

289

تربية أسيوط

289

تجارة جنوب الوادي

287

تربية (طفولة) طنطا

287

تربية طفولة مبكرة المنوفية

287

تربية بني سويف

286

تربية (تعليم ابتدائي) كفرالشيخ

286

فنون جميلة (فنون) أسيوط

286

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

285

حقوق دمياط

285

تربية السويس

284

تربية نوعية الزقازيق

284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

284

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

283

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

283

آداب بورسعيد

283

آداب انتساب موجه القاهرة

282

فنون جميلة (فنون) المنيا

282

تربية نوعية القاهرة

282

تربية طفولة مبكرة أسيوط

282

تجارة بورسعيد

282

دار العلوم القاهرة

281

تربية (طفولة) الإسكندرية

281

آداب الزقازيق

281

آداب بنات عين شمس

281

تربية (طفولة) عين شمس

281

آداب طنطا

280

آداب وعلوم إنسانية السويس

280

تجارة كفرالشيخ

280

تجارة بنها

280

تربية (طفولة) كفرالشيخ

280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

280

تجارة انتساب موجه القاهرة

280

تربية طفولة مبكرة القاهرة

279

تربية نوعية طنطا

279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

279

آداب دمياط

279

تجارة أسوان

279

فنون جميلة (فنون) الأقصر

278

آداب انتساب موجه عين شمس

278

تربية رياضية بنات بنها

278

تربية نوعية الإسكندرية

278

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

278

آداب المنوفية بشبين الكوم

277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

277

تربية طفولة مبكرة دمنهور

277

آداب انتساب موجه الإسكندرية

277

آداب الوادي الجديد

276

حقوق المنيا

276

آداب كفرالشيخ

276

تجارة العريش

276

تربية طفولة مبكرة الفيوم

276

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

275

تربية دمياط

275

تجارة طنطا

27

آداب الفيوم

275

تربية جنوب الوادي بالغردقة

275

تربية طفولة مبكرة المنيا

274

آداب أسوان

274

آداب دمنهور

274

تجارة دمنهور

274

تجارة انتساب موجه عين شمس

274

تجارة المنوفية بشبين الكوم

274

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

273

تربية طفولة مبكرة بني سويف

273

آداب انتساب موجه حلوان

273

تجارة السويس

273

تربية طفولة مبكرة مطروح

273

آداب انتساب موجه بنها

272

حقوق القاهرة

272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

272

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان

272

تربية نوعية المنصورة

272

تربية نوعية كفرالشيخ

271

آداب انتساب موجه المنصورة

271

تجارة بني سويف

270

تجارة مدينة السادات

270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

270

حقوق عين شمس

270

تجارة سوهاج

270

آداب سوهاج

270

تربية نوعية بوسعيد

270

تجارة أسيوط

270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

270

تربية نوعية عين شمس

270