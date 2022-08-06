حصاد الـ "توك شو".. نصائح التعليم العالي إلى أولياء الأمور قبل نتيجة الثانوية العامة 2022

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها أسباب التصعيد من العدو الصهيوني على غزة، وجهود الوساطة المصرية، فضلا عن نصيحة من "التعليم العالي" إلى أولياء الأمور.

التصعيد من العدو الصهيوني على غزة

قال عبد العليم محمد، خبير الشئون الصهيونية ومستشار مركز الدراسات بالأهرام، إن العملية العسكرية للكيان الصهيوني على قطاع غزة وهذا التصعيد غير مبرر من الإحتلال.

وأضاف "محمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية "ايه تي سي" مساء اليوم الجمعة أن الكيان الصهيوني مقبل على موسم انتخابي ودائمًا يرتبط بعدد الضحايا من الشعب الفلسطيني والسباق لضربهم وضرب القيادات من الفلسطينيين.

وتابع "المسألة الثانية أن رئيس مجلس الوزراء الكيان الصهيوني يريد أن يؤكد أنه أكثر حزما من أي جنرال صهيوني وقادر على حسم المواقف تجاه الفصائل الفلسطينية وهذا واضح من العملية العسكرية الحالية، بالإضافة إلى أن هناك الارتياح الصهيوني لزيارة بايدن إلى الكيان والأراضي المحتلة ولن ينجم أي أثر ملموس فيما يتعلق بآفاق الحل وآمال الفلسطينيين.

مصر وسيط موثوق لوقف القصف الإسرائيلي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، في تعليقه على جهود الوساطة المصرية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إن مصر تمتلك العديد من المفاتيح المهمة والجهود كلها تدور في شكل مكثف من قبل المؤسسات المعنية وينتظرها نجاح خلال الفترة القادمة لوقف القصف.

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "يهم مصر توفير أكبر قدر من الأمن للأشقاء داخل فلسطين والفلسطينيين لا يمكن الزج بهم بشكل من أشكال الإيذاء والتدمير وهذه قضية محورية وتبذل القيادة المصرية في ذلك جهد كبير وتحتفظ مصر بعلاقات جيدة ولديها مساحة من الثقة اكتسبتها من خلال العمل خلال الفترة الماضية".

وتابع "لدينا وسيط موثوق فيه هي مصر واعتقد أن النجاح قريب والجهود المصرية متكاملة ولكنها حريصة على إعادة الاعمار نذكر المشاهدين بمبادرة كانت هي الأولى على المستوى الدولي بتخصيص مبلغ مالي كبير وتقديم كل وسائل الدعم المعنوي والمالي على مستوى المتابعين الدوليين بعد القصف الماضي على القطاع لتحقيق مصالح كافة الأطراف والوصول إلى محطة تهدئة لإراقة الدماء للممتلكات والأسر وتحقيق قدر عالي من الاستقرار وهكذا هي ملامح الخطط المصرية في إدارة مصر لهذا الملف".

قال مصدر مصري مسئول إن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءً وتتطور العمليات بشكل أكبر.

جهود الوساطة المصرية متواصلة

وذكر مصدر مصري مسئول بأن القاهرة أجرت اتصالات واسعة ومكثفة بتل أبيب لإبلاغهم بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورًا.

وكانت ذكرت مصادر مصرية مسئولة أن جهود الوساطة المصرية متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات.

وقالت المصادر إن الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة وترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام.

وأوضحت أن مصر تقوم باتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء التصعيد الحالي بالقطاع والعمل على احتواء الموقف.