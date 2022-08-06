رابط يعمل اليوم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

يبحث طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر رفعها اليوم السبت على موقع وزارة التربية والتعليم وغيرها من المواقع الإلكترونية المتخصصة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالإسكندرية

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ طلاب الإسكندرية اليوم السبت في محاولة الوصول للينكات الخاصة بنشر نتيجة الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية بعد رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ طلاب محافظة الإسكندرية في البحث عن نتيجة الثانوية العامة لمعرفة درجاتهم، وكذلك الروابط واللينكات التي يمكن من خلالها الوصول لنتيجة الثانوية العامة 2022.



رابط لطلاب الإسكندرية للحصول على نتيجة الثانوية العامة

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة يجب انتظار رفع النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم على الرابط الخاص بها وهو متوقع في تمام الثالثة من مساء اليوم، ومن ثم الاستعلام عن النتيجة حتى يعمل الرابط معك.

وهناك عدد من الخطوات التي يمكن أن يتبعها طلاب الإسكندرية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور رفعها على الموقع وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

- ادخل على الرابط التالى https://g12.emis.gov.eg/

- ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022

- ستظهر لك تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

- تظهر النتيجة متضمنة حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في الإسكندرية الآن تسجيل بياناتهم على بوابة الفجر للحصول على درجاتهم فور رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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