عاجل.. استعلم الآن عن نتيجتك بالاسم أو رقم الجلوس

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعات قليله وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة.

اعتماد النتيجة



وأعلن طارق شوقي، أن الوزارة ستعلن اليوم التفاصيل والإحصائيات للنتيجة عبر الصفحة الرسمية للوزارة علي "فيسبوك".

إعلان أسماء الـ 10 الأوائل

وستقوم الوزارة اليوم السبت 6 اغسطس عبر الصحفة الرسمية بإعلان اسماء الـ 10 الأوائل.

وتضم أيضًا الاسماء أول الطلاب من المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

يقوم بعد ذلك الدكتور طارق شوقي بالاتصال هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة 2022 من لتهنئتهم وتحدد موعد لتكريمهم.



وأعلنت الوزارة انتهاء طباعة النتيجة واعداد قواعد البيانات سوف يقام بإعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كما تقدم بوابة الفجر الخطوات من أجل الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022.

من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 يجب الدخول علي الرابط التالي

بالضغط هنا على موقع الفجر

ثم أدخل أسمك بعد ذلك رقم الجلوس وفي النهاية البريد الالكتروني.

وفي النهاية تظهر اليك نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأكد الوزير أن نتيجة الثانوية العامة 2022 تم تصحيحها بكل دقة ولم يدخل بها العامل البشري.