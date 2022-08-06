لايف NaTiGa.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم سريع استعلم الان NoW

يستمر البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم سريع استعلم الان NoW فليس هناك شئ يشغل الرأي العام أكثر من الثانوية العامة ونتيجتها التي سيتم الإعلان عنها اليوم وسط انتظار من الطلاب وأولياء الأمور بعد عام صعب ذاكر فيه الجميع واجتهد الملايين بحثا عن الدرجات العالية التي ترسم البسمة على كل طالبة وطالبة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم سريع

ستكون نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، متاحة أمام الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، بوابة الثانوية العامة، وذلك فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على بوابة الثانوية العامة من هنا

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- اختيار الشعبة علمى أم أدبي

- الضغط على عرض النتيجة

- ستظهر أمامك نتيجة الثانوية العامة

- طباعة النتيجة حال رغبتك في ذلك

احتساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022.. ما هي الطريقة؟



يتم حساب قيمة النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022، عن طريق عملية ضرب القيمة الرقمية فى 100.

مثال:

النسبة المئوية لـ 300 درجة من إجمالي 410 درجات، ويكون الحل باستخراج نسبة الدرجات فى البداية من 300⁄410 = 0.73 ثم يتم ضرب الناتج فى 100 أى أن الناتج النهائى 73%.