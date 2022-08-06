برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الفيوم الآن

نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الفيوم الآن

على مدار الساعات الماضية، اليوم السبت، تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بمحافظة الفيوم، وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالفيوم اليوم

ومع اعتماد وزارة التربية والتعليم النتيجة، بدأ طلاب الثانوية العامة بالفيوم اليوم السبت في البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022، لمعرفة الروابط التي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور نشرها على المواقع اليوم السبت.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في الفيوم

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ طلاب محافظة الفيوم في البحث عن نتيجة الثانوية العامة لمعرفة درجاتهم، وكذلك الروابط واللينكات التي يمكن من خلالها الوصول لنتيجة الثانوية العامة 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في الفيوم

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة يجب انتظار رفع النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم على الرابط الخاص بها وهو متوقع في تمام الثالثة من مساء اليوم، ومن ثم الاستعلام عن النتيجة حتى يعمل الرابط معك.

وهناك عدد من الخطوات التي يمكن أن يتبعها طلاب الفيوم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور رفعها على الموقع وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

- ادخل على الرابط التالى https://g12.emis.gov.eg/

- ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022

- ستظهر لك تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

- تظهر النتيجة متضمنة حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في المنيا الآن تسجيل بياناتهم على بوابة الفجر للحصول على درجاتهم فور رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.