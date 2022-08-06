رابط NATIGTEK الان نتيجة الثانوية العامة 2022| نتيجة الثانوية العامة لايف الآن| رابط مباشر الثانوية

رابط جديد لكل طالب يبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظته بعد عام من المشقة والتعب واليوم أصبحت الأمور قريبة للغاية من معرفة النتيجة والوقوف على نتاج 360 يوما من العمل والمذاكرة والتضحيات والابتعاد عن كل ما يلهي الطالب عن دراسته وتفانيه في العمل.

طريقة الدخول لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكنكم متابعينا الكرام عبر "الفجر" معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 لكل طالب عبر اتباع الخطوات التالية:

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

متى سيبدأ المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم؟



وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على "الفيس بوك".

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة



وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على شبكة الإنترنت لن يكون مطلوبًا من الطالب سوى تسجيل رقم الجلوس لتظهر النتيجة موضحة بها حالة الطالب سواء كان ناجحًا أو راسبًا أو مؤهلًا لدخول الدور الثاني.

وفي حالة نجاح الطالب تظهر درجات كل مادة على حدة، ويمكن للطالب احتساب مجموع درجات المواد للحصول على النسبة المئوية.