الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل

تعرضت مدينة الخليل في الضفة الغربية بفلسطين، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية. ومساء أمس الجمعة، نظمت الحركات والفعاليات الشعبية الفلسطينية، مظاهرة وسط مدينة «رام الله» بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، شقة سكنية في غزة تواجد فيها مجموعة من عناصر «سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد»، ما أسفر عن استشهاد القائد في السرايا تيسير الجعبري «أبو محمود»، فيما أطلق المتحدث باسم الجيش على العملية العسكرية ضد الحركة، اسم «الفجر الصادق»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة «5 سنوات» وسيدة، وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إن «تل أبيب»، أبلغت حركة «حماس» بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع والعملية الحالية تقتصر على أهداف لحركة «الجهاد»، مشيرا في أعقاب اجتماع لحكومة الاحتلال، إن عمليات الجيش ستتركز ضد «الجهاد»، فيما تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر «كرم أبو سالم».