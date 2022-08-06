رابط طلقة نتيجة الثانوية العامة 2022 لينك شغال Yalla Natiga دون تقطيع

يقدم موقع “الفجر” خدمة الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي سيتم الإعلان عنها رسميا، اليوم ويبحث عنها ملايين الطالبات والطلاب وأولياء الأمور متابعة نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي أو معرفتها فور نزولها من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ من قبل وزير التربية والتعليم



اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.



كيف يمكنك البحث عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر:

- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

- الضغط على زر الاستعلام.

- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

ويعلن وزير التربية والتعليم، قائمة الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بشُعب «علمى رياضة، علمى علوم، وأدبى حيث من المقرر أن يجرى شوقى اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2022 وذلك لتهنئتهم وتحديد موعد تكريمهم داخل الوزارة.

متاحة الأن في كافة الروابط المرفقة اعلاه نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، ورقم الجلوس أيضا، بدر بتسجيل البينت وستكون فورا في أيدك الأن، حيث يمكنك من خلال تلك الروابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية لعامة لك ولأصدقائك المقربين وبالتوفيق لكم جميع أعزائي لطلاب حيث يقدم لكم موقع الفجر الإلكترونية التهئنة مقدما للجميع.



رابط موعد نتيجة الثانوية العامة 2022



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.