محامية: اللي مش عايز يمضي على قائمة منقولات يوقع على إيصال أمانة

قالت إيمان على المحامية بالاستنئاف، إن قائمة المنقولات الزوجية لا تحدث الطلاق، ولا تطلب زوجة الطلاق إلا إذا كانت "تعبانة" من زوجها، والقائمة هدفها حفظ حقوق الزوجة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس: "أنا مقولتش للزوجة امضي على إيصال أمانة وإلا اللي يوصلوا للحبس".

وأوضحت أن عدم التكافؤ الاجتماعي أحد أسباب الانفصال بين الزوج والزوجة، متابعة: "إلغاء قائمة المنقولات شائعة ليس لها صحة، والحل إن الزوج إما يدفع المهر أو يمضي على إيصال أمانة لو مش هايمضي على قائمة منقولات".