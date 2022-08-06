محامية: اللي مش عايز يمضي على قائمة منقولات يوقع على إيصال أمانة

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أرشيفية
أرشيفية

قالت إيمان على المحامية بالاستنئاف، إن قائمة المنقولات الزوجية لا تحدث الطلاق، ولا تطلب زوجة الطلاق إلا إذا كانت "تعبانة" من زوجها، والقائمة هدفها حفظ حقوق الزوجة.

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وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس: "أنا مقولتش للزوجة امضي على إيصال أمانة وإلا اللي يوصلوا للحبس". 
وأوضحت أن عدم التكافؤ الاجتماعي أحد أسباب الانفصال بين الزوج والزوجة، متابعة: "إلغاء قائمة المنقولات شائعة ليس لها صحة، والحل إن الزوج إما يدفع المهر أو يمضي على إيصال أمانة لو مش هايمضي على قائمة منقولات".

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