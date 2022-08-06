نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي،أنه يتم العمل على إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022 لإعلانها للطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، نافيًا تسريب أي معلومات صحيحة حول النتيجة كما يشيع البعض، فجميع ما يتم تداوله من نسب للنجاح على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم

وسينقل التلفزيون المصري، ممثلًا بالقناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، مؤتمر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، بالإضافة للعديد من القنوات الفضائية الأخرى مثل قناة «dmc»، وقناة «cbc»، وقناة «إكسترا نيوز»، بالإضافة لصفحة وزارة التربية والتعليم على موقع فيسبوك.



الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الفجر

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية في توفير نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع طلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- الدخول عبر بوابة الفجر.. من هنــــــــــــــا

- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

- الضغط على زر الاستعلام.

- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.