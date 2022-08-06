أوائل الثانوية العامة تتصدر جوجل.. والوزير يجري اتصالات التهنئة اليوم

أصبح الأمر أهدأ من ليلة الأمس التي بات الطلاب فيها يشعرون بقلق شديد، ولكن مع الاستيقاظ وصباح يوم مشرق جديد، سيتم إجراء مكالمات واتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2022، التي تصدرت قوائم ومؤشرات البحث جوجل، من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يجري اتصالات التهنئة اليوم خلال ساعات قليلة جدا من الأن.

أوائل الثانوية العامة 2022

وأسماء أوائل الثانوية العامة في مصر 2022، سيعلن عنهم اليوم السبت 6 أغسطس 2022 بعدما عقد الدكتور طارق شوقي وزير الربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل حول مؤتمر لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل لهذا العام الدراسي 2022.

وسوف تقوم الوزارة بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم علي " الفيسبوك" ويتضمن هذا الإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية ( علني علوم_ علمي رياضية) بالإضافة إلي اسماء اوائل الطلاب المكفوفين وأيضًا أسماء أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ويستعرض موقع «الفجر» أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة 2022، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق 6-8-202، ويتم بث الاتصالات مباشرة عبر موقع الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات معرفتها وروابط سريعة

ومازال الطلاب يبحثون عن روابط لتسجيل الدخول والاستحواذ على الأدوار الأولى في معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يسهل عليهم الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وإذا كان هذا الرابط بطيئ يمكن للطلاب البحث هنا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 في المحافظات إليكم خطوات الحصول عليها

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلال التنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.