أسعار اللحوم اليوم السبت 6 اغسطس 2022 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 6 اغسطس 2022، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز البقري ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، وتشهد اللحوم حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى ونستعرض الأسعار فيما يلي:



اسعار اللحوم اليوم





وسجل سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 130 و150 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة



استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية





تلقى الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إلى سيادته بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة نحو 11 جنيه لتصبح 79 جنيه بدلًا من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن، وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة أمن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين.



وكشف التقرير الوارد إلى الوزير عن التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أحمد كمال إن الشركة القابضة تضخ ‏يوميًا كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكدًا ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏مشيرًا إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا، ‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان جميع ‏احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.‏



وسبق أن كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع قدوم عيد الأضحى المبارح عن طرح لحوم مبردة ومجمدة بأسعار مخفضة حيث يياع اللحم الضأن المبرد بالمجمعات بـ 135 جنيه للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادني الطازجة 115 جنية للكيلو.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يوجد رصيد من الدواجن المجمدة بنحو 7800 طن، بجانب أنه تم تجهيز نحو 10 آلاف طن دواجن مجمدة، ليصل إجمالي الرصيد 17800 طن، منوها أن معدل الاستهلاك يتراوح مابين 2500 إلى 3 آلاف طن.

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن سعر الخراف الحية الكيلو قائم 90 جنية فى شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة،والجهات التابعة ‏،ومديريات التموين تسيير حملات يوميًا للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالي التموين.‏

بأسعار هي 90 جنيه بالنسبة للكيلو القائم ‏منها، مؤكدين على خضوع تلك الخراف للكشف الطبي البيطري عليها، ‏ومتابعتها لحظة بلحظة طبيًا، بالاضافة إلى مطابقتها للاضحية من ‏حيث السلامة الجسدية والطبية ايضًا.

وأوضح المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التقرير الوارد إلى الوزير من الشركتين أن أوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 ‏كيلو والـ 70 كيلو.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏الوزير، أحمد كمال، بأن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام المواطنين من الآن وحتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين ‏منها، مضيفًا إلى ان الوزارة تضخ ‏يوميًا 120 طن من اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيه ‏للكيلو، و40 طن من اللحوم البرازيلي المجمدة ايضا بسعر 85 جنيه ‏للكيلو الواحد، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن المواطن في تلك ‏المناسبة.

وفي سياق آخر، أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، لافتا إلى حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

وكانت شركتا الجملة (العامة والمصرية) بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي في تسليم سلع شهر يوليو من المخازن التابع لهم والبالغ عددها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، لصالح البقالين وأصحاب مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تمهيدا لصرفها لاصحاب البطاقات.

ارتفاع قريب في اسعار اللحوم

كشف عدد من أعضاء شعبة القصابين في الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعات في اسعار اللحوم بالمذبح متأثرة بارتفاع تكاليف عمليات تربية المواشي وعلى رأسها زيادة اسعار الاعلاف التى تستحوذ على النسبة الأكبر من تكاليف الانتاج.

وقال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية، إن ارتفاع اسعار الأعلاف من ذرة وفول صويا ضغط على زيادة اسعارها في المذبح ليترفع سعر كيلو الكندوز من 126 جنيه للكيلو في بداية شهر يوليو ليتراوح حاليا بين 128 جنيه إلى 130 جنيه بالعظام.

وتابع النووي، أن أسعار كليو اللحم الضاني ارتفع خلال الفترة ذاتها من 155 جنيه ليصل إلى 165 جنيه تسليم المذبح.

أرتفاع اسعار الا علاف إلى 12 الف جنيه:

وسجلت اسعار الاعلاف في مصر ارتفاعات جديدة خلال منتصف يوليو بعد انخفاضات طفيفة؛ليصعدسعر طن الذرة من ٧ الالاف جنيه إلى ٩٥٠٠ جنيه للطن، كما زاد سعر طن فول الصويا إلى ١٢ الف جنيه من ١١ الف جنيه حاليا.

واضاف "النواوي"، ليست ارتفاع اسعار الاعلاف الذي يضغط على زيادة اسعار اللحوم وحده، حيث هناك زيادات في مصاريف النقل بعد ارتفاع السولار، وعمليات تربية المواشي من كهرباء وأجور العمال لتشكل عباء اضافيا على تجار اللحوم بجانب ارتفاع اسعار الاعلاف التى نستورد معظمها من الخارج.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع اسعار الاعلاف ادي إلى زيادة اسعار اللحوم لتصل للمستهلك إلى متوسط 200 جنيه في الكيلو الواحد للكندوز والضاني، بينما كانت تتراوح في عيد الاضحي بين 160 جنيه إلى 170 جنيه، مرجعا تلك الزيادة إلى ارتفاع اسعار الاعلاف.

وتوقع “وهبة” أن استمرار زيادة اسعار الدولار سوف يؤثر على ارتفاع اسعار الاعلاف، وهو ما ينعكس بالتالي على زيادة اسعار اللحوم في السوق المحلي.

وعلى الجاب الأخر، أكد تجار اللحوم ان اسعار اللحوم المستوردة لم تشهد اي ارتفاعات في السوق المحلي، بفضل طرح الحكومة منها كميات اضافية بأسعار مخفضة.

وذكر “ النواوي” أن سعر اللحم البرازيلي استقر عند مستويات 78 جنيه للكيلو خارج منافذ التموين، بينما استقر سعر الكيلو السوداني عند 100 جنيه، والهندي عند 62 جنيه للكيلو.