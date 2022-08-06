كشوف مسربة للثانوية العامة 2022 قبل ساعات من إعلانها رسميا

قبل ساعات من إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كشوفًا تزعم نتيجة الثانوية العامة 2022.

إعلان النتيجة

وسيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتقدم بوابة الفجر الخطوات من أجل الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022.

من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 يجب الدخول علي الرابط التالي

https://natiga.elfagr.org/.

ثم أدخل أسمك بعد ذلك رقم الجلوس وفي النهاية البريد الالكتروني.

وفي النهاية تظهر اليك نتيجة الثانوية العامة 2022.

اعتماد النتيجة

إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أنه اعتماد النتيجة وستعلن الوزارة غدًا التفاصيل والإحصائيات للنتيجة عبر الصفحة الرسمية للوزارة علي "الفيسبوك".

وسوف تقوم الوزارة بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم علي " الفيسبوك" ويتضمن هذا الإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية ( علني علوم_ علمي رياضية) بالإضافة إلي اسماء اوائل الطلاب المكفوفين وأيضًا أسماء أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تهنئه الأوائل

يقوم بعد ذلك الدكتور طارق شوقي بالاتصال هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة 2022 من لتهنئتهم وتحدد موعد لتكريمهم.

الرد على الشائعات

و خرج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منذ الأيام الماضية يعلن أن النتيجة سوف تظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وهذا بعد زيادة الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأمر الذي جعل الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب يشعرون بالقلق والتوتر النفسي بسبب تلك النتيجة.