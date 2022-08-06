اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الان

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم أو الوطن نتيجة الثانوية العامة 2022 الان وذلك نتيجة الثانوية العامة بالاسم وأيضا اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ينتظر الجميع موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 الذي سيكون السابع من شهر أغسطس الجاري على أقصى تقدير بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة النهائية لن تكون هذا الأسبوع في ظل حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور مؤكدًا أن تصريحاته السابقة تم فهمها بشكل خاطئ وذهب البعض إلى أن النتيجة ستكون الخميس حسبما روجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة في مصر بالاسم ورقم الجلوس في خطوات بسيطة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حال ظهورها بشكل رسمي من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس ثم سيظهر لك عرض النتيجة فتضغط عليها وتظهر الدرجات التي أدى الطلاب فيها امتحانات الثانوية بالدرجات وليس النسبة المئوية.





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وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على توجيه رسالة لكل طلاب الثانوية العامة أن النتيجة ستعلن بشكل رسمي ويجب عليهم ألا يقلقوا وينتظروا أخبارًا بلا مرجعية انطلاقا من الرغبة الشديد من بعض المواقع في الحصول على التريند والترافيك من بين الطلاب وأولياء الأمور مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر لن تعلن هذا الأسبوع على الإطلاق وإنما كما قال فإنها ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري لأنه في الوقت الحالي يتم تدقيق 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة في مصر وهو النظام المتبع حاليا للتأكد من حصول كل طالب على حقه بجانب أن البابل شيت يتم تصحيحه بشكل آلي دون أي تدخل لعنصر بشري به.





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ومع ترقب الجميع نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة في مصر فإن الوزير أعلن بكل وضوح أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن فيما يتعلق بكنترول الثانوية العامة داخل مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 مراعاة لظروفهم وحتى يضمن الجميع الحصول على حقه بالعدل مشددَا على أن عملية التصحيح أصبحت شاقة ومرهقة ومعقدة وليست كما كان يحدث في السنوات الماضية ولذلك يجب على أولياء الأمور والطلاب انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة النهائية من قبل وزارة التربية والتعليم فقط.





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وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد أي تأخير في موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 لأن الأمور تم ضبطها بشكل صحيح وما زال العمل قائما داخل كنترولات الثانوية لحسم النتيجة النهائية.





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وشدد الوزير على أنه يجب عدم ترك المجال للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل فيما يتعلق بكواليس نتيجة الثانوية العامة 2022 مشيرًا إلى أنه فور إعلان موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية النهائية يمكن للطالب الحصول على بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات للتقديم في الجامعات المختلفة والكليات العسكرية من خلال تنسيق الجامعات 2022 مشيرًا إلى أن مستخرج بيان النجاح معتمد ومختوم ويتم اعتماده في جميع الجهات والجامعات سواء الخاصة أو الحكومية.





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ولمعرفة لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في مصر

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض النتيجة





نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم





ظهور النتيجة بالدرجات من المجموع الكلي المعروف وهو 410 درجات ويمكن حساب النسبة المئوية بضرب مجموع الطالب في 100 وقسمته على 410 لمعرفة نتيجة الثانوية العامة النهائية بعدما خاض الطلاب ماراثون امتحانات الثانوية العامة الشاق في هذا العام مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

