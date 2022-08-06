نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والإسم

حالة من الترقب تسيطر على طلاب الثانوية العامة وزويهم، في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، بعد اعتمادها أمس الجمعة من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من تجهيز نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوى، وقائمة صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمي والأدبي، استعدادًا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم صور مزعوم أنها تسريب نتيجة الثانوية العامة التي سيعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي، وتباينت المؤشرات رغم عدم التأكد من مصداقيتها داخل تلك الصور المعروضة بين جيدة ومقبولة لطلاب لثانوية العامة.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 من داخل الكنترولات، تشير إلى اختفاء المجاميع المبالغ فيها 100% وأكثر.

أوائل الثانوية العامة 2022

ومن المقرر يكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، أوائل الجمهورية بمختلف الشعب في الثانوية العامة علمى علوم، والثانوية العامة علمى رياضيات، والثانوية العامة أدبى، كما تضم قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، طلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ادخل على الرابط التالى https://thanwya.emis.gov.eg/

أدخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر لك تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

كما يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،

وتظهر للطالب المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

ويبلغ المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022، نحو 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر موقع الفجر

ادخل على https://natiga.elfagr.org/

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نتيجة الثانوية العامة 2022





و تم انتهاء أعمال طباعة نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعداد قاعدة البيانات الإلكترونية للاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر رفع نتيجة الثانوية العامة 2022، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى أن نتيجة الثانوية العامة 2022، مبشرة وأن كل طالب حصل على حقه بشكل تام وبدقة بعد انتهاء مراجعة النتيجة إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشرى.

وقد تم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعيار الأبرز والأهم فى اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 من خلال درجات الطالب فى المواد والمجموع الكلى.

ويجرى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتصالا هاتفيا بالطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، لتهنئتهم وتحديد موعد تكريمهم داخل وزارة التربية والتعليم.

كيف تتعامل نتيجة الثانوية العامة



قالت رشا الجندى استشارى الصحة النفسية، عند ظهور نتيجة الثانوية العامة يجب أن يضع الطالب 3 توقعات حتى وإن كان من المتفوقين، إما أنه من المتفوقين أو الطلاب المتوسطين في النتيجة أو مستوى أدنى وكل ذلك للحماية من الصدمات.

وأَضافت استشارى الصحة النفسية، خلال حوارها ببرنامج "دى ام سى" على قناة دى ام سى، يجب أن نضع أهداف كبرى لحياتنا، وكذلك الخطط البديلة لأى سقوط قد يحدث، ويجب أن نثق في الله لأنه سيختار لنا الأفضل دائما، وطالما "أنت واثق أنت عملت اللى عليك ومقصرتش أعلم بيقين أن ربنا هيرضيك".

وتابعت استشارى الصحة النفسية، إن عائلة الطالب هم من يضعونه في حالة ضغط نفسى كبير جدا بسبب النتيجة، ولا يجب أن يعنفوا نجلهم إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع، ولا بد أن يكون هناك توازن في التعامل لا يكن بعنف أو تجاهل، ويجب على الطالب أن يخرج أو يسافر ويعمل أي شيئ يشغله عن التفكير في النتيجة ولا ينتظر بتوتر للنتيجة.

وطالبت استشارى الصحة النفسية، الطلاب أن يضعوا بدائل بـ 3 كليات في مستويات مختلفة لأن بهذا سيكون لدينا توقع بالبدائل وهذا الأمر سيحمينا من الصدمات.



وستقدم المصري اليوم أسماء الطلاب الأوائل للثانوية العامة في مصر 2022 عقب مؤتمر الدكتور، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الذي سيعقد عند الساعة العاشرة صباح السبت 6-8-2022 وسيبث مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





