نتيجة الثانوية العامة 2022.. بالخطوات والاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.

 

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

 

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي  2022 في 10 صباح اليوم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وذلك بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مساء يوم الجمعة.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت الوزارة أن النتيجة سوف ترفع علي الموقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  اضغط هنا

 

https://moe.gov.eg/

 

عندما تدخل علي الرابط يتم فتح الصفحة الرسمية للنتيجة قوم بكتابة أسمك ورقم جلوسك.

 

كما تقدم بوابة الفجر الخطوات من أجل الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022.

 

من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 يجب الدخول علي الرابط التالي

 

https://natiga.elfagr.org/  بالضغط هنا.

 

ثم أدخل أسمك بعد ذلك رقم الجلوس وفي النهاية البريد الالكتروني.

 

وفي النهاية تظهر إليك نتيجة الثانوية العامة 2022.

 

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، كما قائمة الطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، أوائل الجمهورية بمختلف الشعب (الثانوية العامة علمى علوم، والثانوية العامة علمى رياضيات، والثانوية العامة أدبى)، كما تضم قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، طلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «Stem».

 

 

 

 

 

 

 

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