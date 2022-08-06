بصورة البطاقة.. كيف تحصل على مساعدة من بنك ناصر لتجهيز شقة الزوجية

يقدم بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخدمات التي تهدف إلى المساعدة في إتمام تجهيز شقة الزوجية للمتزوجين حديثا على ألا يتعدى تاريخ وثيقه الزواج أو محضر الخطبة 7 سنوات.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المساعدة في إتمام تجهيز شقة الزوجية:-

الفئة المستهدفة:-

موظفو الحكومة من القطاع العام

وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات

أصحاب الأوعية الادخارية

وتحتسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75٪، على أن يكون سعر العائد بالبنك "الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي" 8.5% سنويا.

- المصاريف الإدارية

يتم حساب نسبه 1،5% مصاريف إداريه من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح

- مدة منح التمويلات - نسب عبء الدين

10 سنوات

- غرامات التأخير

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1،5% شهريا من قيمة القسط الشهرى

- الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية

أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد إثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

- إجراءات الحصول على الخدمة

طلب الحصول على التمويل

الرقم التأميني لطالب التمويل

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرفق حديث

بيان مفردات الدخل

صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين