أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2022.. لمعرفة النتيجة خلال دقيقة بالخطوات ورقم الجلوس

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي 75.04%.

وأكد خلال تصريحات له، أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10 % وفي الشعبة الأدبية 68.38%..

وفيما يلي أوائل الشعبة الأدبية

1 – زينب أكرم حسن حميدة ( الفيوم ) 387

2 – ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (القاهرة ) 384

3 – أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (الدقهلية) 383

3 – عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (الإسكندرية ) 383 (الثالث مكرر )

4 – سوسن رانى سراج الدين محمد (الدقهلية ) 382

4 – مهند محمد شعبان محمود (الجيزة ) 382 (الرابع مكرر )

5 – بسملة محروس رشاد أحمد (سوهاج ) 381

6 – أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (القاهرة) 380

6 – أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (الإسكندرية ) 380 (السادس مكرر )

6 – لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (الجيزة ) 380 (السادس مكرر )

6 – مريم محمد أحمد إسماعيل على (القليوبية ) 380 (السادس مكرر )

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلال التنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية، في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 من داخل الكنترولات، تشير إلى اختفاء المجاميع المبالغ فيها 100% وأكثر.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتم انتهاء أعمال طباعة نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعداد قاعدة البيانات الإلكترونية للاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر رفع نتيجة الثانوية العامة 2022، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى أن نتيجة الثانوية العامة 2022، مبشرة وأن كل طالب حصل على حقه بشكل تام وبدقة بعد انتهاء مراجعة النتيجة إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشرى.

وقد تم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعيار الأبرز والأهم فى اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 من خلال درجات الطالب فى المواد والمجموع الكلى.

ويجرى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتصالا هاتفيا بالطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، لتهنئتهم وتحديد موعد تكريمهم داخل وزارة التربية والتعليم.