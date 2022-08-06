روابط مجانية سريعة التحميل.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل اسمك فقط

يمكنكم اعزائي الطلاب الذين طال انتظاركم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 تسجيل الاسم فقط عبر موقع الفجر وستحصلون على النتيجة في القريب العاجل حسيث أنها ظهرت رسميا وتم إعلان الأوائل وهم:

1 – زينب أكرم حسن حميدة ( الفيوم ) 387

2 – ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (القاهرة ) 384

3 – أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (الدقهلية) 383

3 – عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (الإسكندرية ) 383 (الثالث مكرر )

4 – سوسن رانى سراج الدين محمد (الدقهلية ) 382

4 – مهند محمد شعبان محمود (الجيزة ) 382 (الرابع مكرر )

5 – بسملة محروس رشاد أحمد (سوهاج ) 381

6 – أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (القاهرة) 380

6 – أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (الإسكندرية ) 380 (السادس مكرر )

6 – لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (الجيزة ) 380 (السادس مكرر )

6 – مريم محمد أحمد إسماعيل على (القليوبية ) 380 (السادس مكرر )

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير ضمن خدماتها التي تقدمها للمتابعين يوميا رابط بوابة الفجر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق تسجيل البيانات المتعلقة بكتابة رقم الجلوس والاسم لسهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات النهائية التي يحصل عليها الطلاب بدلا من النسبة المئوية، وبعد ذلك ينتقل للمرحلة الجامعية من خلال التنسيق وفقا للمجموع الخاص به في الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية، في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط مجاني سريع التحميل

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الفجر

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