عاجل.. كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 واولياء امورهم ظهور النتيجة على احر من الجمر، وجاء ذلك بعد تأخير ظهور النتيجة والتي كان من المقرر ظهورها نهاية الأسبوع الماضي وصرح وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي ان ذلك التأخير يرجع إلى أن أعمال تصحيح وتدقيق نتيجة الثانوية العامة 2022، كانت مستمرة، مما دعا لتأخير موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.



ومن المقرر اعلان تفاصيل النتيجة واحصائتها السبت 6 اغسطس 2022، وجاء ذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للنتيجة يوم الجمعة 5اغسطس 2022.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر الالكترونية

حرصا من بوابة الفجر الالكترونية التسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة فإنها توفر رابطا سهلا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك فور ظهورها عن طريق اتباع الخطوات التالية:



1–الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر.. من هنا

2- كتابة البيانات التالية:

الاسم

رقم الجلوس

البريد الإلكتروني

رقم الموبايل

3- الضغط على "سجل الآن".

4- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.



نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

كما يتمكن الطلاب، وأولياء الأمور،من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني ايضا فور اعلانها.

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 العامة من الحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، من خلال هذا رابــط بوابة الثانوية العامة.



نتيجة الثانوية العامة 2022

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

1- يدخل الطالب أو ولي الامر على بوابة الثانوية العامة، من خلال هذا الرابـــط.

2- يقوم الطالب أو ولي الأمر، بإدخال رقم الجلوس.

3- يختار الاطلاع على النتيجة.

بعدها ستظهر تفاصيل النتيجة مشتملة على مجموع درجات الطالب، وحالته سواء ناجح أم راسب، كما يتمكن الطالب من حساب النسبة المئوية للمجموع.



درجات الثانوية العامة 2022

في حالة نجاح الطالب تظهر درجات المواد كل مادة على حدة، ويكون المجموع الكلي لدرجات طلاب الثانوية العامة 2022هو 410، ويمكن للطالب حساب الدرجة الإجمالية للمواد للحصول على النسبة المئوية.

امتحانات الثانوية العامة 2022الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية والتعليم إنه سوف تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022يوم 20من الشهر الحالي حتي يوم 30من نفس الشهر والعام.

تظلمات الثانوية العامة 2022

بالتزامن مع انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022 فإن بعض الطلاب يقومون بالبحث عن التظلمات ومتي وكيف يتم تقديم التظلمات،واشارت وزارة التربية والتعليم ان موعد تفعيل لينك تظلمات الثانوية العامة 2022 يكون في اليوم التالي لظهور النتيجة،ويستمر تقديم التظلمات لمدة 15 يوم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

حيث اعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أن تقديم التظلمات وتحديد المواد المتظلم عليها والإطلاع على الورقة الامتحانية يتم بشكل إلكتروني مقابل أن يسدد الطالب 300 جنيه على كل مادة تقدم بالطعن في درجاتها في أي مكتب من مكاتب البريد المصري لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

كما اشار وزير التعليم أن تظلم الطلاب على النتيجة تكون في التأكد من تصحيح جميع الاسئلة وحساب جميع الدرجات الحاصل عليها الطالب في ورقة اجابته.

تقديم التظلمات

أوضح وزير التعليم إنه يمكن لأي طالب التظلم على درجات أي مادة من المواد في نتيجة الثانوية العامة عن طريق بعض الخطوات البسيطة:

1–الدخول علي لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

2–تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.

3–تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب.

4–تحدد المواد المتظلم على درجاتها.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن فور ظهور نتيجة فحص الورقة الامتحانية للمادة المتظلم عليها الطالب، سوف ترسل إليه نتيجة التظلم إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات التي حصل عليها الطالب كما سوف يحصل الطالب على نسخة إلكترونية من ورقة إجابته مصححة للتأكد من سلامة التصحيح ويطمئن.