عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط جديد اعرف نتيجتك

في مثل هذا الوقت من كل عام يتهافت طلاب الثانوية العامة المصرية في البحث عبر مؤشرات البحث المختلفة علي جوجل للاستعلام عن موعد ظهور النتيجـــة، حيث لم يتبقي غير ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة2022، وجاء هذا بعد الاعلان عن اعتماد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي لنتيجة الثانوية العامة 2022 امس،



نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزيرالتربيةوالتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022؛ حيث أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04



كما اعلن ان نسبة النجاح في شعبة علمي علوم %78.32،وفي شعبة علمي رياضة %81.10، وفي شعبة الأدبي %68.38



نتيجة الثانوية العامة 2022عبر بوابة الفجر الإلكترونية

حرصت بوابة الفجر الالكترونية علي تقديم خدمة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 لمتابعيها من الطلاب واولياء امورهم حتي يتسني لهم الحصول علي النتيجة بكل سهولة في خطوات بسيطة وهي كالتالي

1–الدخول على الرابط عبر من هنا

2- كتابة البيانات التالية:

الاسم

رقم الجلوس

البريد الإلكتروني

رقم الموبايل

3- الضغط على "سجل الآن".

4- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

وسوف يتم ظهور النتيجة علي الموقع فور اعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة فور اعلانها من خلال الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس على بوابة موقع وزارة التربية والتعليم، من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

1_الدخول على رابط بوابة موقع وزارة التربية والتعليم - https://g12.emis.gov.eg

2–كتابة رقم جلوس الطالب

3–الضغط على أيقونة عرض النتيجة

ستظهر نتيجة الطالب

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة

اوضحت مصادر مسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى ان المؤشرات الاولية لنتيجة الثانوية العامة 2022، اثبتت ان شرائح الطلاب الحاصلين علي مجموع بين 66% إلى 89%بلغوا 47%

كما اوضحت ان شريحة المجاميع العليا والتي تحصل علي مجموع بين 90% إلى 100%بلغت 18%و هي نسبة قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقه حيث كانت تتعدي هذه الشريحة نسبة 25%.

كما اوضحت ان الشريحة الدنيا من المجاميع، والتي تحصل علي مجموع بين 50% إلى 65%بلغت 35%.