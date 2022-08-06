نتيجة الثانوية العامة.. أوائل شعبة علمى علوم بالأسماء.. لينك النتيجة مباشر الأن

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم وذلك خلال الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وجاءت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، ونسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38

أوائل الثانوية العامة علمى علوم

ويقدم موقع "الفجر" أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي علوم على النحو التالي:-

1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى "المنوفية" - مدرسة تلا الثانوية الجديدة بنات - المجموع 402

2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل "دمياط" - مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية - المجموع 401

2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود "الغربية" - مدرسة قطور الثانوية المشتركة - المجموع 401

2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله "الشرقية" - مدرسة الزقازيق الثانوية بنين - المجموع 401

3 - أميرة خالد صلاح عمر "الغربية" - المجموع 400

3 - محمد أيمن نصر متولى السيد البرقى "الدقهلية" - المجموع 400

4- أحمد هشام بدوى على "كفر الشيخ" - المجموع 399

4- إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى "الإسماعيلية" - المجموع 399

4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف "البحيرة" - المجموع 399

4 - شهد مجدى فهمى محمد على "الشرقية" - المجموع 399

4- - كيرلس خالد برتنة شنودة "سوهاج" - المجموع 399

4- كيرلس نسيم عازر خليل "قنا" - المجموع 399

4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ "أسيوط" المجموع 399

4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور "القليوبية" المجموع 399

أوائل علمى علوم

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.



كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة بدءًا من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.



طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "



ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية::



- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.