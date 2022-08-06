عاجل| بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2022.. اضغط هنا رابط مباشر

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نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. اضغط هنا رابط مباشر

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم، في بث مباشر عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما بثته أيضا القنوات الفضائية، وهو البيان الذي طال انتظاره من كل أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة 2022 الذين اجتهدوا وتعبوا خلال الشهور الماضية.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2022

وكشف "شوقي"، عن نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحا أن نجاح الثانوية العامة بنسبة 75% للعام 2022، كما أعلن وزير التعليم خلال الفيديو عن فتح لينك تظلمات الثانوية العامة 2022 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لمن يريد أن يتظلم على نتيجته.

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الثالث الثانوي | نتيجة الثانوية العامة 2022 ونسبة النجاح وموعد الإعلان الرسمي

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عاجل.. "الفجر" تنشر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكد "شوقي" أن الوزارة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، مشددا أوائل الثانوية العامة بالشعبة الأدبية وصل إلى 11 طالبا، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل.

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022


وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا تابعا للوزارة، لاستعلام الطلاب عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنـــــــــــــــــا.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الفجر

ونجحت بوابة الفجر الإلكترونية في توفير نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع طلاب الثانوية العامة، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- الدخول عبر بوابة الفجر.. من هنــــــــــــــا

- اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

- تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

- كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

- تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان وبيانات المدرسة المقيد فيها.

- الضغط على زر الاستعلام.

- ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب.

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